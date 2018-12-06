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Україна почне розмінування Донбасу: парламент схвалив закон

Четвер, 6 грудня 2018, 14:05

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про протимінну діяльності в Україні.

За відповідний проект закону №9080-1 на засіданні парламенту у четвер проголосували 242 народних депутата.

Документом  визначається, хто і як може проводити розмінування територій, які мають бути вимоги до фахівців у цій сфері, ліцензування, джерела фінансування протимінної діяльності та інше.

Також у законі прописані норми, які регулюють питання цивільного контролю розмінування та міжнародного співробітництва.

Крім того передбачається відповідальність за порушення законодавства у сфері протимінної діяльності.

Як зазначив журналістам керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, закон був ретельно опрацьований як з громадськими активістами, так і з експертами у цьому питанні  з урахуванням міжнародного досвіду.

"У нас є проблеми з цим. Через Росію в Україні заміновані величезні території на сході країни. Найгірше, що терористи мінували навіть без карт полів. Скільки цивільних зараз підривається, скільки дітей підривається", - сказав він.

Він пояснив, що документ дозволяє Україні почати гуманітарне розмінування Донбасу.

За словами Герасимова, фінансувати цю діяльність допомагають міжнародні організації і установи, а також є суттєва допомога від НАТО.

За даними нардепа Мустафи Найєма, наразі близько 7 тисяч кв. км. території Донецької та Луганської областей потенційно можуть бути заміновані і небезпечні для життя і пересування.

"325000 вибухонебезпечних предметів знищили різні групи розмінування за весь час війни, провівши обстеження трохи менше 4% (!) забруднених територій; 8000000000 (так, мільярдів!) гривень - стільки приблизно коштуватимуть всі роботи з розмінування", - заявив він.

За його словами, щоб розмінувати всі потенційно небезпечні ділянки Україні може знадобитися від 10 до 15 років.

Найєм додав, що відразу після підписання законопроекту почнеться створення всієї інфраструктури національної протимінної програми.

Раніше Міністерство з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб представило модель, що демонструє структуру майбутньої миротворчої місії на сході України.

Яна Міланова, УП
Теми: Верховна РадаДонбас
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