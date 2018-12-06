Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-прокурор з Криму судився через "клеймо зрадника" і програв

Четвер, 6 грудня 2018, 15:15

Колишній кримський прокурор програв суд Генпрокуратурі, на яку поскаржився за список правоохоронців-"зрадників".

Остання інстанція, Верховний суд, не задовольнив скаргу Дмитра Лісового, підозрюваного у державній зраді.

Він подав позов про захист честі та спростування недостовірної інформації.

Екс-правоохоронцю не сподобалось те, що Генпрокуратура оприлюднила перелік своїх підлеглих, які перейшли на службу окупантів.

Лісовий вимагав видалити його фото та особисті дані, зазначені в цьому переліку, та заявити на телебаченні, що "інформація щодо нього як злочинця та зрадника є недостовірною".

Чоловік також посилався на брифінг заступника генпрокурора Юрія Луценка Анатолія Матіоса, який неодноразово називав кримських екс-колег "зрадниками" та "особами, які заслуговують на осуд".

Однак Верховний суд вирішив, що такі заяви Матіоса були "є лише оціночним вираженням його особистих поглядів", "вираженням суб'єктивної думки і поглядів" і не підлягають спростуванню, "оскільки у демократичному суспільстві кожен має право на свободу вираження поглядів".

Щодо публікації списку прокурорів-"зрадників", суд зазначив, що скаржник Лісовий дійсно є підозрюваним у державній зраді.

Зокрема, він, за версією слідства, погодився на посаду так званого помічника прокурора міста Судака після окупації Криму.

Дмитро Лісовий
Дмитро Лісовий
фото з сайту ГПУ

Своїми діями чоловік нібито сприяв представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності.

Суд підкреслив, що включення Лісового до переліку підозрюваних не означає, що його визнано злочинцем.

У травні 2015 року Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Генпрокуратура оголосила про підозру у державній зраді 144 працівникам прокуратур Криму.

Прес-служба ГПУ оприлюднила також повний список підозрюваних.

Їм може загрожувати до від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

29-річний Дмитро Лісовий перебуває в українському розшку за запитом Служби безпеки.

У рішеннях підконтрольного окупантам кримського "суду" дійсно зустрічається "помічник прокурора Судака" Дмитро Лісовий.

Водночас, його повний тезка також значиться у мережі як адвокат, який пропонує свої послуги у Криму та Росії.

Соня Лукашова, для УП
Теми: КримокупаціясудРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: