Екс-прокурор з Криму судився через "клеймо зрадника" і програв

1597 переглядів
Четвер, 6 грудня 2018, 16:15

Колишній кримський прокурор програв суд Генпрокуратурі, на яку поскаржився за список правоохоронців-"зрадників".

Остання інстанція, Верховний суд, не задовольнив скаргу Дмитра Лісового, підозрюваного у державній зраді.

Він подав позов про захист честі та спростування недостовірної інформації.

Екс-правоохоронцю не сподобалось те, що Генпрокуратура оприлюднила перелік своїх підлеглих, які перейшли на службу окупантів.

Лісовий вимагав видалити його фото та особисті дані, зазначені в цьому переліку, та заявити на телебаченні, що "інформація щодо нього як злочинця та зрадника є недостовірною".

Чоловік також посилався на брифінг заступника генпрокурора Юрія Луценка Анатолія Матіоса, який неодноразово називав кримських екс-колег "зрадниками" та "особами, які заслуговують на осуд".

Однак Верховний суд вирішив, що такі заяви Матіоса були "є лише оціночним вираженням його особистих поглядів", "вираженням суб'єктивної думки і поглядів" і не підлягають спростуванню, "оскільки у демократичному суспільстві кожен має право на свободу вираження поглядів".

Щодо публікації списку прокурорів-"зрадників", суд зазначив, що скаржник Лісовий дійсно є підозрюваним у державній зраді.

Зокрема, він, за версією слідства, погодився на посаду так званого помічника прокурора міста Судака після окупації Криму.

Дмитро Лісовий
Дмитро Лісовий
фото з сайту ГПУ

Своїми діями чоловік нібито сприяв представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності.

Суд підкреслив, що включення Лісового до переліку підозрюваних не означає, що його визнано злочинцем.

У травні 2015 року Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Генпрокуратура оголосила про підозру у державній зраді 144 працівникам прокуратур Криму.

Прес-служба ГПУ оприлюднила також повний список підозрюваних.

Їм може загрожувати до від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

29-річний Дмитро Лісовий перебуває в українському розшку за запитом Служби безпеки.

У рішеннях підконтрольного окупантам кримського "суду" дійсно зустрічається "помічник прокурора Судака" Дмитро Лісовий.

Водночас, його повний тезка також значиться у мережі як адвокат, який пропонує свої послуги у Криму та Росії.

Соня Лукашова, для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим окупація суд Росія
powered by lun.ua
По темі
Росія відправила до окупованого Криму озброєний "до зубів" ракетний корабель 6 грудня 2018, 13:41
Кримського адвоката затримали за пост 5-річної давності 6 грудня 2018, 12:56
Україна повідомила ОБСЄ про затримання кримськотатарського адвоката в Криму 6 грудня 2018, 12:51
Усі новини
Головні новини
Українка отримала золото з біатлону на етапі Кубка світу
У Києві банда невідомих розстріляла позашляховик і викрала сумку з грішми
У президента розповіли, які права матиме на Об'єднавчому соборі УПЦ МП
В АП розкрили деталі Об'єднавчого собору церков
Усі новини
Фото

Перші фото від роботів-телескопів з Чилі

психологія

Як і навіщо практикувати самоусвідомлення у школах