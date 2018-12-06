Суд із другої спроби не зміг взятися за справу Добкіна

Дзержинський районний суд Харкова знову переніс призначене на четвер підготовче засідання у справі народного депутата колишнього мера Михайла Добкіна та кількох чиновників про виділення землі за "кооперативної схемою" в Харкові.

Про це повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".

"Судова колегія визначила: вважати неможливим провести підготовче судове засідання за відсутності обвинуваченого і двох захисників. Оголошується перерва до 10:30 31 січня", - йдеться в ухвалі суду, озвученій головуючим колегії Олексієм Шишкіним.

Відзначається, що суд зобов'язав адвоката одного з відсутніх обвинувачених - Володимира Конюхова - з'явитися в наступне засідання зі своїм підзахисним, а обвинувачених, які прийшли без адвокатів, - прийти разом з ними.

Як повідомляє місцеве видання "Мій Харків", сам Добкін журналістам заявив, що ні до чого конкретного перенесення засідання не призведе.

Артем Листопад/MyKharkov.info

Колишній мер міста підкреслив, що затягуванням справи ситуацію не вважає, оскільки "підозрюваний не з'явився на засідання суду в зв'язку з хворобою".

Судове засідання у справі про "кооперативної схемою" перший раз переносили 12 листопада через неявку адвокатів.

Генеральна прокуратура 11 жовтня повідомила, що направила до суду справу народного депутата колишнього Харківського міського голови Михайла Добкіна про розкрадання понад 75 гектарів землі.

Прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що правоохоронці зібрали достатньо доказів у справі та направили до суду обвинувальний акт щодо шести осіб.

Окрім Добкіна, обвинуваченими у справі також є головний архітектор міста Харкова Сергій Чечельницький, екс-заступниця Харківського міського голови Тетяна Овіннікова (радниця міського голови), екс-заступник начальника управління земельних відносин Борис Баронін (радник міського голови), Володимир Конюхов та Сергій Кітченко.

Володимир Конюхов є директором ТОВ "Перший завод", власником якого є ПАТ "Житлобуд-1". Саме ПАТ "Житлобуд-1" було засновником обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Житлобуд-1", яке отримало безкоштовно у власність десятки земельних ділянок у Харкові по "кооперативній схемі".

Сергій Кітченко є засновником обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Оріс" та екс-засновником споживчого товариства "ЖБК "Авантаж".

В липні 2018 року Добкіну вручили остаточну підозру. Його справа налічує 45 томів.

13 липня 2017 року парламент дав згоду на притягнення до відповідальності Михайла Добкіна.

Сам Добкін, виступаючи в Раді, зазначив що справа проти нього "розсиплеться в суді".

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