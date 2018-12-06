У Порошенка заперечили, що він був іподияконом УПЦ МП
Четвер, 6 грудня 2018, 20:53
Інформація про те, що Петро Порошенко був іподияконом УПЦ МП, не відповідає дійсності.
Про це "Українській правді" повідомили в Адміністрації президента.
"Петро Порошенко ніколи не був іподияконом УПЦ МП", - запевнили в АП, реагуючи на відкритий лист намісника Почаївської лаври митрополита Володимира.
Митрополит скаржився президенту на тиск, просив про заступництво та написав, що Порошенко, нібито, у минулому був іподияконом УПЦ МП.
"Жодні інсинуації не зупинять хід історії та становлення Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні", - додали в Адміністрації президента.
Українська правда