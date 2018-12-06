Намісник Почаївської лаври написав лист "іподиякону" Порошенку

Намісник Почаївської лаври митрополит Володимир поскаржився президенту Петру Порошенку на тиск і попросив про заступництво.

Про це йдеться у відритому листі на ім'я глави держави, розміщеному 6 грудня на сайті інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

"У минулому ви, шановний Петро Олексійовичу, були іподияконом нашої церкви. Ваш батько неодноразово бував у нашій Свято-Успенській Почаївській Лаврі, де ми, наскільки це було можливо, приділяли йому увагу", – стверджується в заяві священика.

А тепер у Почаївській лаврі "дивуються", чому президент "змінив своє ставлення до Української Православної Церкви".

За словами архіпастиря, після того, як "не склалася зустріч президента з єпископатом УПЦ, Почаївська Свято-Успенська Лавра, почала переживати тиск зі сторони різних владних структур".

"Скажіть, будь-ласка, хто їм дав таке завдання?", – звертається митрополит до Порошенка.

"В 50-х, 60-х роках минулого століття, братію Лаври виганяли з монастиря, садили у в’язниці, зневажали, звинувачували, наводили наклепи, конфісковували храми, майно та землю. Обзивали нас "націоналістами", тому що ми говорили українською мовою, а тепер ми "москалі", тому, що православні і відстоюємо позицію нашої спасительної Православної віри", – йдеться також у цьому зверненні.

В зв’язку з цим зазначається, що високопреосвященніший владика просить Порошенка "проявити порозуміння, а до святині любов і шану".

Зокрема митрополит Володимир просить "особистого втручання щодо тих подій, які відбуваються навколо Української Православної Церкви, її вірних, Почаївської Лаври та її насельників, щоб припинився тиск з боку органів державної влади та запанували любов і взаєморозуміння".

В 2003 році, за часів прем’єра Віктора Януковича, споруди Почаївської лаври були вилучені зі складу Кременецько-Почаївського заповідника. І лише у 2018 році Міністерство культури доручило державному заповіднику їх повернути. Заповідник першим звернувся до реєстратора з претензією на споруди Лаври, але святині дісталися Московському патріархату аж до 2052 року рішенням реєстратора.

У зв’язку з цим представник Міністерства культури, права та інтереси якого було порушено, оскаржив до Міністерства юстиції незаконні дії державного реєстратора.

Комісія Міністерства юстиції за скаргою Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври.

28 листопада Кабмін своїм рішенням повернув Почаївську лавру Кременецько-Почаївському заповіднику.

5 грудня чиновники провели інвентаризацію святинь у Почаївській лаврі.