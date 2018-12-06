До України не пустили 4 журналісток з Росії

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Четвер, 6 грудня 2018, 23:47

На територію України не пустили російську журналістку Анастасію Дроздову та ще трьох її колег.

Про це повідомляє "Громадське".

Вказується, що Дроздова - журналіст мережі журналістів-розслідувачів SCOOP.

"Ми билися добу. До самої останньої хвилини. Мої півтори доби без сну, все як у фільмі "Термінал". Але у в'їзді в Україну мені все-таки відмовили", — розповіла вона.

Видання з посиланням на власні джерела пише, що окрім Дроздової, до України також не пустили журналістку видання "Старая Русь" Олену Ніколаєву, Юлію Нікітіну з видання "Фонтанка", а також Олену Владикіну — журналістку російської газети "Мой район".

У серпні українські прикордонники відмовили у в'їзді російському правозахиснику, члену Ради руху з захисту прав виборців "Голос" Роману Удоту.

26 листопада в столичних аеропортах України не пропустили на територію нашої держави більше 70 громадян Росії, які, у тому числі, прилетіли з Білорусі.

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Теми: Росія кордон ЗМІ
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