Прикордонники за день не пустили в Україну понад 70 громадян Росії

У понеділок, 26 листопада, в столичних аеропортах України не пропустили більше 70 громадян Росії, які, у тому числі, прилетіли і з Білорусі.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів начальник департаменту з питань взаємодії і зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Коментуючи заяву державного прикордонного комітету Білорусі про те, що з Києва до Мінська за добу повернули 47 громадян РФ, він відповів, що таких випадків було значно більше.

"Якщо відкинути те, хто з них летів з Білорусі чи з інших країн, то вчора у столичних аеропортах, у "Борисполі" і "Києві" не пропустили понад 70 громадян Росії", - сказав Демченко.

"Переважну більшість не пустили через те, що вони не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну. А ще двоє незаконно відвідували окуповані території, зокрема Крим", - додав представник ДПСУ.

Він зазначив, що росіянам, які відвідували окуповані території, заборонили подальший в'їзд в Україну, а решту просто повернули зворотніми рейсами.

За його словами, прикордонники діють в межах чинного законодавства.

Раніше у Державній прикордонній службі заявили, що громадяни Росії, які перетинають кордон з Україною, знаходяться під пильною увагою, яка з введенням воєнного стану ще більше посилиться.