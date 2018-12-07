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Трамп вирішив призначити Нойєрт новим послом США в ООН - ЗМІ

П'ятниця, 7 грудня 2018, 02:48

Президент США Дональд Трамп вирішив призначити речницю Державного департаменту Хізер Нойєрт послом Сполучених Штатів в ООН замість Ніккі Хейлі, яка залишає посаду посла.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на 3 джерела, знайомі з рішенням американського президента.

"48-річна Нойєрт є незвичним вибором для посади в ООН, оскільки вона має мало досвіду роботи в уряді та у зовнішній політиці.

Перед тим, як приєднатися до адміністрації Трампа у квітні 2017 року, вона кілька років працювала ведучою та кореспондентом телеканалу Fox News. Ніккі Хейлі також не мала великого зовнішньополітичного досвіду, коли стала послом, але її двічі обирали губернатором Південної Кароліни", - пише Bloomberg.

"Тим не менш, Нойєрт отримала довіру держсекретаря Помпео. Вона також тісно пов'язана з дочкою Трампа Іванкою Трамп та її чоловіком Джаредом Кушнером", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Трамп обрав кандидатуру Нойєрт після розгляду інших потенційних кандидатів, включно з екс-радницею Білого дому Діною Пауелл, послом США в Канаді Келлі Крафт та послом США в Німеччині Річардом Гренеллем.

"Якщо Нойєрт буде схвалена Сенатом, їй доведеться працювати з широким порядком денним в ООН, зокрема, щодо необхідності збереження міжнародних санкцій проти Північної Кореї. 

Вона також візьме на себе зусилля адміністрації Трампа, спрямовані на захист Ізраїлю в ООН і протистояння тому, що Хейлі називала упередженістю Організації Об'єднвних Націй щодо Ізраїлю", - зазначає агентство.

У листопаді стало відомо, що Трамп розглядає можливість призначити прес-секретаря Держдепартаменту США Хізер Нойєрт на пост посла США в Організації Об'єднаних Націй замість Ніккі Хейлі.

Раніше повідомлялося, що Трамп запропонував пост посла США в ООН своїй колишній радниці з питань національної безпеки одній з топ-менеджерів великого американського банку Goldman Sachs Діні Пауелл, проте вона відмовилася.

9 жовтня посол США в ООН Ніккі Гейлі подала заяву про відставку безпосередньо президенту Дональду Трампу.

Теми: ТрампСШАООН
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