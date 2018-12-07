ООС: Бойовики зосередили вогонь на Приазов'ї, 1 поранений

Минулої доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 7 грудня.

Із мінометів калібру 82 мм обстрілювались позиції ОС поблизу Новотошківського, провокаційний вогонь зі стрілецької зброї зафіксовано на підступах до Мар'їнки.

"Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов'ї. Тут противник вів прицільний вогонь з ручних і автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та кулеметів великого калібру по опорних пунктах ОС поблизу Чермалика, Водяного та Лебединського", - наголосили у штабі.

"Поточної доби ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів у районі Тарамчука. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, 6 грудня 1 бойовика було знищено, ще 2 - отримали поранення.