Гройсман оголосив глобальну перевірку облгазів: Треба їх вжарить по перше число

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що планує провести глобальну перевірку облгазів-монополістів, які нараховують жителям незрозумілі борги і завищують ціну на газ.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Перед цим лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко поскаржився, що людям заднім числом нараховують борги за газ та виставляють суми в рахунках, вищі за встановленні Кабміном.

Прем'єр зазначив, що також бачив подібні повідомлення.

"Я теж бачив це у ЗМІ і стурбований, бо людям нараховують якісь химерні борги. Заявляю, платіть не більше 8,55 (грн/куб. - ред.) і тільки по лічильнику. Все інше - шахрайство. Ніяких попередніх боргів бути не може", - заявив Гройсман.

Він додав, що ініціює глобальну перевірку місцевих облгазів за участю представників Міністерства регіонального розвитку та ЖКГ, Міністерства енергетики та Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - сказав очільник уряду.

Він додав, що планує глобальну перевірку всіх облгазів, щоб "привести їх до тями", оскільки вже занадто багато скарг на їхню роботу.

Раніше у НАК "Нафтогаз України" повідомили, що облгази і газзбути групи РГК Дмитра Фірташа дезінформують споживачів у квитанціях за оплату газу.

Зокрема, в листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу (газзбутів) платіжки з донарахуваннями за жовтень і попередженням про донарахування за три попередні роки зі значними сумами.

Зазначалося, що Нацкомісія з тарифів вже відреагувала на порушення і постановою від 23 листопада заборонила такі донарахування.

Як повідомлялося, 19 жовтня Кабмін підняв 23,5% ціни на газ для населення.