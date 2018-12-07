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Через росіян у Керченській протоці стоять на якорях понад 140 суден

П'ятниця, 7 грудня 2018, 10:24
Через росіян у Керченській протоці стоять на якорях понад 140 суден

Через Російську Федерацію, яка заблокувала прохід Керченською протокою, в очікуванні проходу стоїть понад 140 суден.

Про це 7 грудня повідомляє Державна прикордонна служба.

"На якірних стоянках і рейдах в очікуванні проходу Керченською протокою перебуває понад 140 суден, 98 з яких з боку Чорного моря", - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що наприкінці листопада в Керченській протоці стояло понад 400 суден, але в перші дні грудня ситуація стабілізувалася і їх кількість знизилася до 105.

Прикордонники стверджують, що такими діями Росія збільшує ризик виникнення аварійних ситуацій через накопичення суден на стоянках.

"При цьому окупанти створюють перешкоди саме кораблям, що прямують в українські порти", - додали в ДПСУ.

Зокрема, за минулу добу через Керченську протоку росіяни пропустили лише 41 судно в обох напрямках, з яких 8 суден саме з/до портів України.

При цьому судна, які прямували з України чи в Україну перевіряли ФСБ Росії.

Як повідомлялося, у Чорному та Азовському морях зафіксовано аварії морських суден, що зумовлені блокуванням Росією Керченської протоки.

Українська правда

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Теми: РосіяКерчЧорне мореАзовське мореУкраїна
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