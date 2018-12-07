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Укрзалізниця закуповує гвинтівок і пістолетів на 2,5 млн

П'ятниця, 7 грудня 2018, 11:59

Один з філіалів Укрзалізниці закуповує зброї за 2,6 мільйони гривень.

Про свідчить інформація на сайті державних закупівель Prozorro.

Замовником вказана "Південно-Західна залізниця".

Постачальником зброї стане Казенне науково-виробниче об'єднання Форт МВС України.

Компанія поставить пістолет Форт-21.03 (в комплекті патрони калібру 9х19 Luger - 63 шт.), пістолет Форт-19 (в комплекті патрони калібру 9х19 Luger - 109 шт.), пістолет Форт-9 (в комплекті патрони 9х17 - 500 шт. ), штурмову гвинтівку Форт-229 (в комплекті патрони 7.62х51 - 232шт.), пістолет-кулемет Форт-224 калібру 9х19 Luger з глушником (в комплекті патрони калібру 9х19 Luger - 845 шт.) і пістолет-кулемет Форт - 224 калібру 9х19 Luger без глушника (в комплекті патрони 9х19 Luger - 1000 шт).

Товари повинні поставити до 28 грудня 2018. Всього УЗ поставлять 89 комплектів зброї.

Очікувана вартість замовлення 2 мільйони 615 тисяч 802 гривні.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Укрзалізниця запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об’єктів інфраструктури.

З 26 листопада до 26 грудня в 10 областях України запроваджено воєнний стан як відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Військовий стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України.

Теми: зброяУкрзалізниця
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