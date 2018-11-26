У 10 ОБЛАСТЯХ ВВОДЯТЬ ВОЄННИЙ СТАН

Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану.

За відповідний законопроект проголосували 276 депутатів.

Під час виступу в Раді президент повідомив, що частково змінив свій указ. Він запропонував запровадити воєнний час не по всій території України, а лише в окремих областях.

Йдеться про області, розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

До цього переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

Президент заявляв, що воєнний стан запровадять з 9 години 28 листопада.

Він триватиме 30 днів, тобто до 27 грудня.

Водночас, в указі, оприлюдненому на сайті Верховної Ради, йдеться, що воєнний стан вводиться із 14 години 26 листопада.

Водночас, президент підкреслив, що обмежувати права громадян влада буде лише у випадку наземної російської воєнної агресії.

Раніше президент Петро Порошенко повідомив, що вирішив змінити свій указ про ведення воєнного стану, скоротивши його термін з 60 до 30 днів.

Крім того, президент запевнив, що не має на меті перенесення виборів, та повідомив, що збирається внести у парламент проект рішення про дату виборів – 31 березня 2019 року.

За процедурою, пропозицію запровадити воєнний стан президенту подала Рада нацбезпеки і оборони.

Таке рішення було ухвалене через атаку Росії у Чорному морі, яка завершилась захопленням 3 українських кораблів та 23 моряків.

Рішення РНБО містить 12 пунктів з них останній – Таємно.

Президент підписав указ, який подав на затвердження парламенту. Його оприлюднили за годину до початку засідання Верховної Ради.

Державним органам надаються доручення щодо:

- введення в дію плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

- забезпечення постачання Збройним Силам України, іншим військовим формуванням матеріально-технічних ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання покладених на них завдань в особливий період;

- приведення у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період із введенням ступеня ПОВНА ГОТОВНІСТЬ визначених об'єктів єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем;

- утворення рад оборони та забезпечення сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Комітет з питань національної безпеки й оборони підтримав запровадження воєнного стану.

Про те, що саме означає введення воєнного стану, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи.

За даними розвідки, стан здоров’я поранених військовослужбовців задовільний. Троє з них прооперовані та знаходяться в Керченській міській лікарні №1 ім. М.І. Пирогова.

За даними ВМС України, росіяни захопили у Керченській протоці три українські кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Водночас, росіяни кажуть, що "отримали легкі поранення" троє українських військових, їхній стан нібито стабільний.

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