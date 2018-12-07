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МВС перевірить "кишенькові армії", яким видавало ліцензії

П'ятниця, 7 грудня 2018, 14:21

Міністерство внутрішніх справ проведе перевірку 45 юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення охоронної діяльності.

Про це повідомляє народний депутат Мустафа Найєм.

Ресь йде про так званих "муніципальних охорон", які по всій країні під вивіскою комунальних підприємств привласнили собі функції правоохоронних органів.

"Всього ми виявили близько 50 таких структур в шістнадцяти містах країни.

Найчастіше ці структури виконують роль "кишенькових армій" і неодноразово незаконно застосувавали спецзасоби, завдавали побоїв і перешкоджали роботі журналістів та громадських організацій", – відзначає Найєм.

При цьому виявилося, що майже всі вони мають ліцензії Міністерства внутрішніх справ на здійснення охоронної діяльності, нагадує нардеп.

За даними Найєма, МВС вирішило провести перевірки у 45 суб'єктів, в тому числі, у 14 комунальних підприємств, 30 комерційних організацій і державного підприємства "Управління відомчої воєнізованої охорони".

Першим номером у списку стоїть комунальне підприємство "Муніципальна варта" міста Одеса.

"Тепер важливо цей процес проконтролювати і довести до кінця. Теоретично результатом перевірки може стати анулювання ліцензій... Що дуже важливо, враховуючи майбутні президентські і парламентські вибори", – підкреслив нардеп.

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Журналісти програми "Схеми" писали, що мери міст України тримають "приватні армії" для захисту від активістів.

Зазначалося, що місцева влада в регіонах України наділяє комунальних охоронців функціями правоохоронних органів та використовує їх в своїх власних цілях - вони блокують будівлі міськради, не пускаючи активістів та журналістів та беруть участь у силових сутичках з використанням спецзасобів.

За даними видання, в Одесі комунальна установа "Муніципальна варта" застосовує силу до мешканців міста, які проявляють свою активну громадянську позицію.

Українська правда
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