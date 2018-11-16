Мери міст України тримають "приватні армії" для захисту від активістів - ЗМІ

Місцева влада в регіонах України наділяє комунальних охоронців функціями правоохоронних органів та використовує їх в своїх власних цілях - вони блокують будівлі міськради, не пускаючи активістів та журналістів та беруть участь у силових сутичка з використанням спецзасобів.

Про це йдеться у спецрепортажі програми "Схеми".

Зазначається, що у Харкові працівники комунального підприємства "Муніципальна охорона" неодноразово не допускали активістів на сесію міськради, або й фізично видворяли їх із засідання, застосовуючи спецзасоби.

"Це комунальне підприємство створювалося, на мій погляд, як легальний загін "тітушок". Приміром, влітку цього року під стінами міськради відбулися сутички, де представниками, в тому числі, цього КП, використовувалися сльозогінний газ, піротехніка" – розповів керівник громадської організації "Харківський антикорупційний центр" і депутат облради Дмитро Булах.

Повідомляється, що ні міський голова Харкова, ні керівники муніципальних підприємств коментарів не дають.

За даними видання, в Одесі така сама структура, тільки з іншою назвою – комунальна установа "Муніципальна варта" – також застосовує силу до мешканців міста, які проявляють свою активну громадянську позицію.

Зокрема, наголошується, що жертвою їхніх дій, наприклад, став місцевий активіст Віталій Устименко, якого силовики-муніципали фізично вигнали з сесії, коли той намагався поставити питання щодо відведення землі міста під забудову приватній фірмі.

При цьому автори репортажа додають, що ​міський голова Одеси Геннадій Труханов вважає, що "шум довкола варт – провокація".

"Це – надумано, по-перше. По-друге, це добре організована провокація. Якби ви влаштувалися попрацювати в міськраду, ви змінили би свою думку", - заявив мер Одеси.

Зазначається, що колишні працівники муніципальних варт, підтверджують, що місцеві керівники міст використовують їх у власних політичних цілях, наприклад, під час зібрань депутатів.

"Попереджали, що це людина, яку можна пускати, а це – яку не можна – розповів екс-співробітник дніпровської "Муніципальної варти" Ярослав Копил.

Повідомляється, що муніципали забезпечуються спецзасобами.

Зокрема, у 2017 тоді одеські дружинники отримали з бюджету міста 750 тисяч гривень на придбання "засобів індивідуального захисту" – йшлося про півтисячі газових балончиків, майже 3 сотні гумових палиць, більше півсотні бронежилетів, каски, щитки, тощо.

За даними видання, прояв силової агресії з боку муніципалів був зафіксований і в Дніпрі.

Так, у липні, коли влада ухвалила рішення знести МАФи, а підприємці намагалися відстояти своє право там торгувати – камінням та зеленкою в бік муніципалів. Протистояння перейшло у сутички з постраждалими – із розпилюванням газу та побиттям муніципалами підприємців.

У коментарі журналістам міський голова Дніпра Борис Філатов визнав, що "Муніципальна варта" виконує ті функції, з якими не справляється поліція – або з якими вона не хоче справлятися.

"Комусь може здаватися, що це приватні армії регіональних феодалів, це їхній силовий блок. Це ті, завдяки кому вони борються з демократією, активістами. Так, ми маємо групу, яка виїжджає забезпечувати громадський порядок під час знесення, яка їздить разом з інспекторами з благоустрою, разом з інспекторами з парковок. Тому що є на них і напади, і різні хуліганські дії", - сказав мер міста.

"Але, при цьому пріоритет, який я ставлю перед "Муніципальною вартою", це, насамперед, охорона громадського порядку", - додав Філатов.

У репортажі наголошується, що правова неврегульованість залишає за мерами виключне право контролювати таких вартових, а самим вартовим дає можливість не відповідати за законом так само суворо, як наприклад поліцейський – хоча вони вже частково мають схожі функції.

Зазначається, що автори програми проаналізували кілька статутів цих структур разом з юристами та виявили, що в такому вигляді їхнє існування створює певний ризик для суспільства, оскільки вони часто приписують собі функції, притаманні виключно правоохоронцям.