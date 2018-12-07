ООС: Бойовики били із озброєння БМП та гранатометів, втрат немає

Упродовж 7 грудня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

"Неподалік Тарамчука на Маріупольському напрямку окупанти відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру. У районі Пісків, Чермалика і Гнутового загарбники обстрілювали українських військових з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Крім того, поблизу Зайцевого противник застосував озброєння БМП і підствольні гранатомети.

"Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем, у ході бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - додали у прес-центрі.