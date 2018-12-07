До суду направили справу міліціонерів, що побили студента на Євромайдані– ГПУ

У справах Майдану до суду передали обвинувальний акт стосовно екс-заступника начальника сектору кримінального розшуку одного із райуправлінь столичної міліції та оперуповноваженого цього підрозділу, яких звинувачують у побитті студента та фальсифікації справ.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"6 грудня до суду передано обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника сектору кримінального розшуку одного із райуправлінь столичної міліції та оперуповноваженого цього підрозділу (на даний час працює оперуповноваженим управління карного розшуку Національної поліції в Києві) за перевищення влади та безпідставне затримання у січні 2014 року на Подолі в Києві одного із студентів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, що супроводжувалося застосуванням насильства та заподіянням потерпілому тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

В ГПУ виявили, що після затримання та побиття потерпілого разом з іншими затриманими студентами міліціонери доставили до одного з райуправлінь, де на підставі сфальсифікованих матеріалів кримінального провадження (складених оперативними працівниками фіктивних рапортів та наданих ними ж завідомо неправдивих показань в якості свідків) студентів притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 КК України, як перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, надання завідомо неправдивих показань та незаконне перешкоджання організації проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій", - додали у прес-службі.

Там наголосили, що в іншій частині досудове розслідування ще триває та вирішується питання та збираються докази щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників вчинення цих злочинів, зокрема з числа керівників оперативних та слідчих підрозділів, співробітників прокуратури та суддів.

Нагадаємо, досудове розслідування стосовно вказаних підозрюваних слідчі завершили 31 жовтня.

Також 31 жовтня було спрямовано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою двох екс-співробітників підрозділу "Беркут" у злочинах проти учасників протестів.