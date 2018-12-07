Луценко: Прокуратура завершила експертизу в справі розстрілів на Майдані

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила експертизу щодо осіб, які віддавали накази вбивати людей на Євромайдані.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Інтер", пише Укрінформ

"Ми завершили експертизу у справі тих осіб, які віддавали, за версією слідства, накази розстріляти мирний Майдан. На початку наступного року ми завершимо слідство, зможемо пред’явити суспільству, підозрюваним, а пізніше і звинувачуваним, докази того, що саме Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, відповідно, президент, керівник СБУ, МВС, Внутрішніх військ та їх підлеглі віддали злочинні накази, через які на Майдані загибли більше 100 осіб", - сказав він.

Генпрокурор вважає, що "цей суд стане найочікуванішим процесом за ці роки".

"Втікачі не просто втекли в Росію, а перед цим знищили всю переписку, всі сервери. Тим не менш, слідчі змогли встановити факти, докази, опитати тисячі людей, дати фактаж, який, за висновком експертизи, має причинно-наслідковий зв'язок зі смертями на Майдані", – зазначив Луценко.

Нагадаємо, в кінці листопада начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що у справах про злочини на Євромайдані винесено 9 виправдувальних вироків, 9 осіб посадили.

Він повідомив також, що наразі 33 людини, які проходять підозрюваними у справах Майдану, продовжують обіймати посади в правоохоронних органах.