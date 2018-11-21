Звіт по справах Майдану: 9 виправдань і 33 фігуранта досі на посадах

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Середа, 21 листопада 2018, 13:20

У Генеральній прокуратурі повідомили, що у справах про злочини на Євромайдані винесено 9 виправдувальних вироків, 9 осіб посадили.

Про це на брифінгу у середу розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, на сьогодні 52 особи визнані винними у злочинах проти Майдану. "Щодо них ухвалені обвинувальні вироки. Призначено покарання. До позбавлення волі на сьогодні засуджено 9 осіб", - каже Горбатюк.

Стільки ж, зазначає чиновник, винесено виправдувальних вироків.

"За справами, які направлялися до суду чи слідчими поліції, чи прокуратур областей, маємо 9 виправдувальних вироків", - повідомив він.

Горбатюк додав, що у цих справах "остаточну крапку ще не поставили", оскільки вони перебувають на оскарженні або в апеляційних судах, або в касаційних.

Начальник управління повідомив також, що наразі 33 людини, які проходять підозрюваними у справах Майдану, продовжують обіймати посади в правоохоронних органах.

Євген Кізілов, УП

Теми: Майдан Генпрокуратура кримінал
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