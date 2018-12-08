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NASA вперше оприлюднило запис шуму вітру на Марсі

Субота, 8 грудня 2018, 01:12
NASA вперше оприлюднило запис шуму вітру на Марсі

Американське космічне агентство NASA опублікувало запис шуму вітру на Марсі.

Сейсмограф і датчики тиску космічного апарату InSight, який в кінці листопада успішно приземлився на червоній планеті, зафіксували вібрації вітру, швидкість якого становила від 16 до 24 кілометрів на годину.

Частота звуку знаходиться в нижній частині діапазону людського слуху, тобто він занадто басовий, тому фахівці NASA підвищили частоту на дві октави, щоб звук було чути на мобільних пристроях.

З цією ж метою покази датчиків тиску були посилені в 100 разів.

Звук рекомендується слухати на аудіосистемах з сабвуфером або через навушники.

Як повідомлялося космічний апарат InSight здійснив посадку на поверхні Марса 26 листопада.

В рамках експедиції апарат просвердлить поверхню вглиб на 5 метрів, щоб виміряти внутрішнє тепло і відстежити можливі землетруси. Нічого подібного до цього на Марсі не робили.

"Українська правда" у Threads

Теми: космостехнології
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