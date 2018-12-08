NASA вперше оприлюднило запис шуму вітру на Марсі
Американське космічне агентство NASA опублікувало запис шуму вітру на Марсі.
Сейсмограф і датчики тиску космічного апарату InSight, який в кінці листопада успішно приземлився на червоній планеті, зафіксували вібрації вітру, швидкість якого становила від 16 до 24 кілометрів на годину.
Частота звуку знаходиться в нижній частині діапазону людського слуху, тобто він занадто басовий, тому фахівці NASA підвищили частоту на дві октави, щоб звук було чути на мобільних пристроях.
З цією ж метою покази датчиків тиску були посилені в 100 разів.
Звук рекомендується слухати на аудіосистемах з сабвуфером або через навушники.
Як повідомлялося космічний апарат InSight здійснив посадку на поверхні Марса 26 листопада.
В рамках експедиції апарат просвердлить поверхню вглиб на 5 метрів, щоб виміряти внутрішнє тепло і відстежити можливі землетруси. Нічого подібного до цього на Марсі не робили.