Космічний апарат NASA успішно приземлився на Марсі

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Вівторок, 27 листопада 2018, 01:42

Космічний апарат NASA, розроблений для занурення під поверхню Марса, успішно приземлився на червоній планеті у понеділок.

Про це з посиланням на АР повідомляє "Голос Америки".

"Приземленню передувала шестимісячна подорож, під час якої він подолав 482 мільйони кілометрів, та небезпечний шестихвилинний спуск крізь атмосферу.

InSight - космічний апарат на трьох "ногах". Це дев'ята спроба НАСА приземлитися на Марсі після досліджень 1976 року. Усі, крім однієї, були успішними", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що InSight сідав на поверхню Марса зі швидкістю 8 кілометрів на годину, він розпочав гальмування за 125 кілометрів від поверхні. До цього апарат рухався зі швидкістю 20 тисяч кілометрів на годину.

У рамках експедиції апарат InSight просвердлить поверхню вглиб на 5 метрів, щоб виміряти внутрішнє тепло і відстежити можливі землетруси. Нічого подібного до цього на Марсі не робили.

"Досліджуючи внутрішню частину Марса, вчені сподіваються зрозуміти, як скелясті планети нашої сонячної системи сформувалися 4,5 мільярди років тому і чому вони сформувалися настільки різними - Марс холодний і сухий, Венера і Меркурій горять, а Земля гостинна до життя", - пише "Голос Америки".

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Теми: космос технології
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