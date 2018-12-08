Мюллер: Манафорт збрехав про співпрацю з Килимником

Колишній політтехнолог "Партії регіонів" та голова передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт збрехав федеральним слідчим про співпрацю з Костянтином Килимником і контакти з чиновниками адміністрації Трампа.

Про це заявив спеціальний радник ФБР, який розслідує справу про ймовірну змову Трампа з Росією, Роберт Мюллер, пише The New York Times.

Офіс Мюллера подав документ судді окружного суду у Вашингтоні, який попросив більш детальну інформацію про твердження Мюллера про те, що Манафорт порушив угоду про визнання провини, збрехавши.

"В ході бесід з Офісом Спеціального радника ФБР Манафорт багаторазово говорив очевидну брехню - це не були випадки просто провалів пам'яті", - йдеться в документі.

Манафорт збрехав про контакти з чиновниками адміністрації Трампа, свої взаємини з пов'язаним з російською розвідкою політичним консультантом Віктора Януковича Костянтином Килимником, спроби Килимника впливати на свідків і обставини, пов'язані з виплатою фірмі, яка працювала на Манафорта, 125 000 доларів.

Після підписання угоди про визнання провини в вересні Манафорт "заявив, що не мав прямих або непрямих зв'язків з будь-ким з адміністрації в той час, коли вони були в адміністрації, і що він ніколи не просив нікого намагатися передати повідомлення будь-кому з адміністрації про будь-яке питання".

Нагадаємо, команда Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори США, виявила, що Килимник підтримував зв'язок з російською розвідкою під час президентської кампанії 2016 року. Сам Килимник це заперечує.

Раніше в інтерв'ю "Радіо Свобода" Килимник розповів, як працював на Пола Манафорта в Україні та США і заявив, що не пов'язаний з ГРУ РФ.

У розслідуванні Роберта Мюллера Килимника називають "колишнім російським розвідником", позначаючи в матеріалах справи як "Особа А" і не оприлюднюючи більше ніяких деталей.

Згідно з опублікованими даними, Килимник працював з Манафортом і керував його київським офісом з 2005 до 2015 рр., а також "бачив, як Манафорт працював в різних країнах". Про які конкретно країни йдеться, він не уточнив, зазначивши, що вони знаходяться "в Європі і Африці".

Як повідомлялося, окружний суддя США призначив дату вироку для Пола Манафорта на 8 лютого 2019 року. Суд планує винести вирок щодо Манафорта в рамках першого судового процесу, де його звинувачують у банківському шахрайстві і ухиленні від сплати податків.

У серпні журі присяжних визнало Манафорта винним у 8 з 18 пунктів звинувачення, включаючи податкові махінації, порушення банківського законодавства і приховування рахунків в іноземних банках.