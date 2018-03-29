Мюллер виявив нові контакти команди Трампа з росіянами у 2016 році

Партнер політтехнолога "Партії регіонів" і екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта Рік Гейтс контактував в ході президентської кампанії в США з колишнім російським розвідником Костянтином Килимником.

Про це пише Reuters.

Ймовірні контакти Гейтса з колишнім офіцером розвідки були розкриті в документі щодо вироку колишньому адвокату у справі Юлії Тимошенко Олександру Ван дер Зваану, який на початку цього року визнав, що неправдиво свідчив про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Зв'язок між Гейтсом і колишнім офіцером російської розвідки, позначеним в документі тільки як "Особа А", має велике значення, оскільки кримінальні звинувачення, висунуті проти Гейтса і Манафорта раніше, стосуються тільки їх лобістської роботи для України до президентських виборів 2016 року в США.

У документі прокурори заявили, що Гейтс і Ван дер Зваан контактували з колишнім російським розвідником, який також працював в лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року. Президентські вибори в США пройшли в листопаді 2016 року.

Стверджується також, що Ван дер Зваан на допиті у Мюллера "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Опис "Особи А" в судових записах, як видно, відповідає опису Костянтина Килимника, українця, який працював на Манафорта, пише Reuters.

Як повідомлялось, коли Килимник працював на Януковича в команді Манафорта, там теж дехто підозрював, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення.

Він також виступав у якості посередника між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента Росії Володимира Путіна.

Манафорту пред'явлені звинувачення, які стосуються відмивання грошей, які він отримав працюючи в Україні, його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Ці звинувачення були також висунуті давньому діловому партнерові Манафорта Річарду Гейтсу, однак після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, він визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.

Манафорт не визнав себе винним за жодним із обвинувальних висновків.

Він вимагає відхилити звинувачення у відмиванні грошей і незаконному лобіюванні, оскільки, на його думку, Мюллер, пред'явивши їх, перевищив свої повноваження, оскільки був призначений розслідувати можливу змову між Росією і передвиборчою кампанією Трампа в 2016 році, а не його попередню діяльноість.

"Той факт, що чиновник, який відігравав важливу роль в кампанії Трампа поряд з (Полом) Манафором, мав справу з людиною, яка, як він знав, була пов'язана з російською розвідкою, - це дуже важливо, так само як і той факт, що Мюллер вирішив розкрити цю карту в цей час", - сказала агентству особа, знайома з розслідуванням Мюллера, на умовах анонімності.

У Вашингтоні судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

Поки Манафорт перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет.