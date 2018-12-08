Через санкції Філіппіни відмовилися купувати російські вертольоти

Через санкції США щодо російського військового експорту Філіппіни придбають 16 вертольотів Black Hawk виробництва Sikorsky Aircraft Corp за 240 мільйонів доларів, замість більш дешевої російської техніки.

Про це заявив глава оборонного відомства Філіппін, пише Reuters.

Філіппіни спочатку вирішили купити 16 вертольотів Bell 412 з Канади, але угода була скасована оскільки Канада висловила стурбованість тим, що вони можуть бути використані для боротьби з повстанцями.

Потім Філіппіни розглянули кілька інших вертольотів, в тому числі Sikorsky Aircraft S-70 Black Hawk, російський Мі-171, південнокорейський Surion і Agusta Westland AW139.

Міністр оборони Делфін Лоренцана заявив, що ВПС підпишуть контракт на початку наступного року на придбання 16 Black Hawk, хоча росіяни запропонували майже найнижчу ціну.

"Але їм дуже важко заплатити через санкції США", - сказав Лоренцана журналістам на форумі з безпеки.

Президент США Дональд Трамп підписав в минулому році закон про санкції проти Росії за анексію Криму в 2014 році, підтримку сирійського уряду і втручання в президентські вибори 2016 року в США.

Союзники США, такі як Філіппіни, які купують зброю і устаткування у Росії, другого за величиною в світі експортера зброї, також потраплять під санкції і можуть зіткнутися з проблемами при транспортуванні цих озброєнь.

S-70 Black Hawk позиціонується як службовий вертоліт. Філіппінські військово-повітряні сили також хочуть придбати до 10 ударних вертольотів в наступному році.

Філіппіни витратять 300 мільярдів песо (5,6 мільярда доларів) протягом наступних п'яти років на модернізацію свого оборонного потенціалу, замінивши військові кораблі епохи Другої світової війни і винищувачі і вертольоти часів війни у ​​В'єтнамі.

Раніше повідомлялося, що через санкції Індонезія відклала покупку російських винищувачів Су-35.

Перед цим, у вересні, США ввели санкції проти Китаю за придбання у РФ 10 бойових літаків СУ-35 в 2017 році і ракет для наземних ракетних комплексів С-400 в 2018 році.

Як повідомляли ЗМІ, 5 жовтня Росія уклала з Індією контракт на поставку ЗРК С-400 "Тріумф". Мова йде про постачання п'яти полкових комплексів на суму більш ніж $ 5 млрд. Угоду про постачання було підписано ще в жовтні 2016 року.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що в найближчому часі Індія дізнається про відповідь США на придбання нею російських систем ППО