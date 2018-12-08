Суркіс більше не представлятиме Україну в керівництві УЄФА

Віце-президента та член Виконкому УЄФА Григорій Суркіс не візьме участь у виборах цієї організації, що пройдуть у лютому 2019 року.

У п`ятницю, 7 грудня, закінчився термін подачі заявок на виборах у Виконком УЄФА. Григорій Суркіс не зумів подати заявку від Федерації футболу України на участь у виборах у Виконком УЄФА, оскільки не має діючої посади у ФФУ. Нагадаємо, що після обрання Александра Чеферіна президентом УЄФА були прийняті зміни щодо виборів у цій організації.

Згідно нових правил, у Виконком УЄФА можуть балотуватися лише президент національної футбольної федерації, віце-президенти чи генеральний секретар цієї організації, зазначено на офіційному сайті УЄФА. Останні шість років Григорій Суркіс не займав жодної діючої посади у ФФУ.

Окрім того, в УЄФА також ввели віковий ценз на керівні посади. Згідно нових правил, до Виконкому УЄФА чи на керівні посади не може бути обрана людина, чий вік перевищив 70 років. Також члени Виконкому УЄФА та президент цієї організації можуть перебувати на своїй посади не більше, ніж три терміни поспіль (у сумі 12 років – ред.).

Нагадаємо, що Григорій Суркіс останні 14 років входив до Виконкому УЄФА.

Від України до Виконкому УЄФА буде балотуватися президент ФФУ Андрій Павелко, чия кандидатура була затверджена Виконкомом у березні 2018 року.

Вибори президента УЄФА та членів Виконкому УЄФА пройдуть 7 лютого 2019 року.