Онуфрій відправив листа Варфоломія назад до Стамбула

Предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій повернув назад до Стамбула листа від патріарха Варфоломія.

Про це повідомляє в суботу прес-служба УПЦ МП.

"Лист, в якому Патріарх Варфоломій погрожує предстоятелю УПЦ ультиматумами та вимагає співслужити з розкольниками, Блаженніший Митрополит Онуфрій поклав назад у конверт і відправив у Стамбул за адресою відправника", - йдеться в повідомленні.

В УПЦ МП зазначили, що в листі Варфоломія присутні пасажі на кшталт: віднині УПЦ перейшла "в полную зависимость от нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола", "по снисхождению, называя Вас Высокопреосвященным Митрополитом Киевским", "увещеваем Вас и тех, кто с Вами, войти в общение с бывшим [митрополитом] Киевским Филаретом и бывшим [митрополитом] Львовским Макарием и их последователями" тощо.

Прес-служба також повідомляє, що цілий ряд єпископів, отримавши запрошення для участі у об’єднавчому соборі від патріарха Варфоломія, вчинили так само, відправивши свої запрошення у Стамбул на Фанар.

Як повідомлялося, 6 грудня митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) оприлюднив переклад листа патріарха Варфоломія до Онуфрія, датованого ще 12 жовтня.

У ньому Варфоломій запросив Онуфрія на об’єднавчий Собор українських православних церков, зазначивши, що той зможе бути кандидатом на позицію предстоятеля УПЦ.

"Після виборів предстоятеля Української церкви органом, котрий складатиметься з кліриків та мирян, Ви не зможете еклізіологічно та канонічно носити титул митрополита київського, котрий Ви все одно носите зараз у порушення описаних умов офіційних документів 1686 року", - йдеться, зокрема, в листі.