Вселенський патріарх – Онуфрію: Ви втратите титул, але можете обиратися

Вселенський патріарх Варфоломій запросив предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія на об’єднавчий собор українських православних церков.

Відповідний лист від 12 жовтня оприлюднив тепер митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко), надавши неофіційний переклад із грецької.

Раніше президент України повідомив, що Об’єднавчий собор відбудеться 15 грудня – і вселенський патріарх запросив глав 3 церков: Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та Української православної церкви Московського патріархату.

У листі патріарх Варфоломій нагадує, що "Київська митрополія завжди належала до юрисдикції матері церкви Константинополя", але 1685 року "патріарх московський Іоаким неканонічно втрутився до іншої церковної юрисдикції, піднявши єпископа луцького Гедеона до рангу митрополита київського, без дозволу на те вселенського патріарха".

Згодом Вселенський престол пробачив це канонічне порушення і дарував дозвіл патріарху Московії "рукопокладати митрополита київського" за умови при таїнствах першим згадувати вселенського патріарха – але цю вимогу не дотримали через "небратські інтриги" РПЦ.

Тож Синод вселенського патріархату 11 жовтня 2018 року "відкликав обов’язкову силу патріарших листів благословенного патріарха Дионісія IV від 1686 року, котрі були в односторонньому порядку порушені" патріархами УПЦ МП та РПЦ.

Ще 22 квітня у Константинополі одностайно вирішили дарувати автокефалію Україні, аби "вилікувати вже усталені розколи та розділення, оскільки сестринська церква Москви не змогла принести їм вилікування".

Патріарх Варфоломій зазначає, що хотів повідомити митрополиту Онуфрію про зміни і плани через призначених до Києва екзархів – але той відмовився взаємодіяти з ними

Листом вселенський патріарх повідомив: "Після виборів предстоятеля Української церкви органом, котрий складатиметься з кліриків та мирян, Ви не зможете еклізіологічно та канонічно носити титул митрополита київського, котрий Ви все одно носите зараз у порушення описаних умов офіційних документів 1686 року".

Патріарх Варфоломій просить Онуфрія зважити на канонічні акти й історичну правду – і "гармонізувати себе з традицією".

"І ми просимо Вас негайно і у дусі згоди та єдності прийняти участь разом з Вашою ієрархією у майбутньому установчому Соборі об’єднаної Української православної церкви і виборчих процесах для визначення її предстоятеля", – йдеться у листі.

"Вашому Високопреосвященству, звісно, дозволяється бути кандидатом на цю позицію", – наголосив вселенський патріарх.

Він також закликав УПЦ МП спілкуватися з колишнім митрополитом київським Філаретом (УПЦ КП) та колишнім архієпископом львівським Макарієм (УАПЦ).

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"Українська правда" намагається з’ясувати реакцію митрополита Онуфрія.

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