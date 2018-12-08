"Динамо" бере реванш у "Карпат" за поразку у Києві

У матчі 18-го туру української Прем`єр-ліги київське "Динамо" з рахунком 4:0 розгромило львівські "Карпати".

Матч відбувся у Львові 8 грудня у присутності менше 3 тисяч глядачів.

Команди видали рівний перший тайм, а на перших хвилинах небезпечно у складі "Карпат" пробивали Сергій М`якушко та Хорхе Каррваскаль.

На 28-й хвилині "Динамо" вийшло вперед. Віктор Циганков зі штрафного пробив сильно і м`яч зрикошетив від гравця "Карпат" та залетів у ворота - 0:1. За дві хвилини після удару Артема Федецького Денис Бойко оформив сейв.

На початку другого тайму "Динамо" знову забиває гол. Після пасу від Миколи Шапаренка Циганков ударом з-під захисника вразив ворота "Карпат" - 0:2.

На 60-й хвилині небезпечно бив Олексій Гуцуляк - повз ворота.

"Карпати" навіть після 2:0 не здалися. Трохи забракло влучності Карраскалю після удару з метрів 18-ти. На 84-й хвилині після удару Шапаренка за "Карпати" грає штанга воріт. І вже за хвилину Карраскаль виходить сам на сам з Бойком і пробиває повз ворота.

На 89-й хвилині після пасу Беньяміна Вербіча влучний удар Шапаренка і рахунок стає вже 3:0 на користь "Динамо".

У доданий арбітром час підопічні Олександра Хацкевича довершують розгром "Карпат": на 92-й хвилині після пасу від данця Міккаеля Дуелунда Циганков забив свій третій гол в цій грі - 0:4.

Нагадаємо, у матчі 7 туру УПЛ, що пройшов у Києві, "Карпати" перемогли "Динамо" з рахунком 2:0.