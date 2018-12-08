Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" бере реванш у "Карпат" за поразку у Києві

Субота, 8 грудня 2018, 15:27
Динамо бере реванш у Карпат за поразку у Києві

У матчі 18-го туру української Прем`єр-ліги київське "Динамо" з рахунком 4:0 розгромило львівські "Карпати".

Матч відбувся у Львові 8 грудня у присутності менше 3 тисяч глядачів.

Команди видали рівний перший тайм, а на перших хвилинах небезпечно у складі "Карпат" пробивали Сергій М`якушко та Хорхе Каррваскаль.

На 28-й хвилині "Динамо" вийшло вперед. Віктор Циганков зі штрафного пробив сильно і м`яч зрикошетив від гравця "Карпат" та залетів у ворота - 0:1. За дві хвилини після удару Артема Федецького Денис Бойко оформив сейв.

На початку другого тайму "Динамо" знову забиває гол. Після пасу від Миколи Шапаренка Циганков ударом з-під захисника вразив ворота "Карпат" - 0:2.

На 60-й хвилині небезпечно бив Олексій Гуцуляк - повз ворота.

"Карпати" навіть після 2:0 не здалися. Трохи забракло влучності Карраскалю після удару з метрів 18-ти. На 84-й хвилині після удару Шапаренка за "Карпати" грає штанга воріт. І вже за хвилину Карраскаль виходить сам на сам з Бойком і пробиває повз ворота.

На 89-й хвилині після пасу Беньяміна Вербіча влучний удар Шапаренка і рахунок стає вже 3:0 на користь "Динамо".

У доданий арбітром час підопічні Олександра Хацкевича довершують розгром "Карпат": на 92-й хвилині після пасу від данця Міккаеля Дуелунда Циганков забив свій третій гол в цій грі - 0:4.

Нагадаємо, у матчі 7 туру УПЛ, що пройшов у Києві, "Карпати" перемогли "Динамо" з рахунком 2:0.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футболспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: