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Порошенко закликав не допустити реваншу проросійських сил

Субота, 8 грудня 2018, 19:28
Порошенко закликав не допустити реваншу проросійських сил

Реванш проросійських сил в Україні може розвернути рух України до ЄС та НАТО у зворотній бік.

Про це 8 грудня заявив президент України Петро Порошенко під час участі робочої поїздки до Львівської області, повідомляє прес-служба глави держави. 

"Геть від Москви, дайош Європу" - нагадав Порошенко слова Хвильового. - "Геть від Москви!" - це безвіз, угода про асоціацію з ЄС, це Томос, сильна українська армія, відмова від російського газу,  україномовний культурний продукт, повернення до власної історії", - зазначив президент. 

"Це і моя пропозиція, внесена до ВР, щодо закріплення курсу до ЄС та НАТО у Конституції, як невідворотного процесу. Бо ... лише членство в ЄС та НАТО незворотно й остаточно гарантує нашу незалежність від Росії ... На жаль, це чітко розуміють і наші вороги. Тому вони планують реванш на президентських і парламентських виборах, щоб заблокувати наш рух до Європи. А якщо пофортунить – так ще й розвернути Україну назад", - зазначив Порошенко.  

Він додав, що "навіть нетривала зупинка на дорозі до ЄС та НАТО автоматично означала би наше повернення у сферу впливу Росії".

"Запобігти такому сценарію – священний обов’язок усіх українських патріотів. Я ... сам зроблю для цього все можливе, але дуже розраховую і на вашу підтримку. Бо це не лише справа президента, це спільна, загальноукраїнська справа і спільна, загальноукраїнська відповідальність", - підкреслив президент. 

Українська правда

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Теми: ПорошенковибориРосія
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