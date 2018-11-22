Курс на НАТО і ЄС: Рада зробила крок до зміни Конституції

Верховна Рада попередньо схвалила законопроект про внесення змін до Конституції, які затверджують курс України в ЄС і НАТО.

За вказане рішення проголосувало 311 нардепів.

Законопроектом №9037 пропонується внести до Конституції зміни до преамбули, 3 статтей та перехідних положень щодо стратегічного курсу України на набуття членства в Європейському Союзі та в НАТО.

Зокрема абзац п’ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

Пункт 5 частини першої статті 85 пропонується викласти в такій редакції: "визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".

Статтю 102 пропонують доповнити частиною третьою, згідно з якою "президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".

Статтю 116 планують доповнити пунктом 11 такого змісту: "забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".

Голова профільного комітету Руслан Князевич підтвердив, що після отримання парламентом позитивного висновку Конституційного суду комітет одностайно рекомендував підтримати вказані зміни в першому читанні.

Президент Петро Порошенко, який виступив на засіданні Ради наголосив, що вказане рішення буде "серйозним і потужним меседжем партнерам України по обидва боки Атлантики".

"Зміни до Конституції щодо руху в НАТО і ЄС – додаткова гарантія від реваншу проросійських, антинатовських, антиєвропейських сил. Загрозу такого реваншу не хочу перебільшувати, але так само закликаю його не ігнорувати і не недооцінювати", – наголосив Порошенко.

За словами президента, пропоновані зміни "силою Основного закону зобов’яжуть українську владу, - будь-яку і всі її гілки, - забезпечувати вступ України до Європейського Союзу та НАТО".

311 голосів "за"!



Депутати підтримали у першому читанні мій Законопроект, який закріплює стратегічний курс України на членство в НАТО і ЄС у Конституції.



Слава Україні! pic.twitter.com/zxDWAQj3M8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 листопада 2018 р.

Для остаточного внесення змін до Конституції цей законопроект має бути схваленим 300 голосами на наступній сесії парламенту.

Детальніше про зміст запропонованих змін читайте у статті "Що насправді змінять євроатлантичні норми у Конституції"