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Курс на НАТО і ЄС: Рада зробила крок до зміни Конституції

Четвер, 22 листопада 2018, 17:09
Курс на НАТО і ЄС: Рада зробила крок до зміни Конституції

Верховна Рада попередньо схвалила законопроект про внесення змін до Конституції, які затверджують курс України в ЄС і НАТО.

За вказане рішення проголосувало 311 нардепів.

Законопроектом №9037 пропонується внести до Конституції зміни до преамбули, 3 статтей та перехідних положень щодо стратегічного курсу України на набуття членства в Європейському Союзі та в НАТО.   

Зокрема абзац п’ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

Пункт 5 частини першої статті 85 пропонується викласти в такій редакції: "визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".

Статтю 102 пропонують доповнити частиною третьою, згідно з якою "президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".

Статтю 116 планують доповнити пунктом 11 такого змісту: "забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".

Голова профільного комітету Руслан Князевич підтвердив, що після отримання парламентом позитивного висновку Конституційного суду комітет одностайно рекомендував підтримати вказані зміни в першому читанні.

Президент Петро Порошенко, який виступив на засіданні Ради наголосив, що вказане рішення буде "серйозним і потужним меседжем партнерам України по обидва боки Атлантики".

"Зміни до Конституції щодо руху в НАТО і ЄС – додаткова гарантія від реваншу проросійських, антинатовських, антиєвропейських сил. Загрозу такого реваншу не хочу перебільшувати, але так само закликаю його не ігнорувати і не недооцінювати", – наголосив Порошенко.

За словами президента, пропоновані зміни "силою Основного закону зобов’яжуть українську владу, - будь-яку і всі її гілки, - забезпечувати вступ України до Європейського Союзу та НАТО".

Для остаточного внесення змін до Конституції цей законопроект має бути схваленим 300 голосами на наступній сесії парламенту.

Детальніше про зміст запропонованих змін читайте у статті "Що насправді змінять євроатлантичні норми у Конституції"

Українська правда

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Теми: Конституція
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