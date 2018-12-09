У Польщі затримали 2 українців, які їхали на кліматичні переговори ООН - активісти

У Польщі затримали 2 учасників екологічної організації "Екодія", які їхали на міжнародні кліматичні переговори ООН зі зміни клімату у Катовіце.

Про це "Громадському радіо" розповіла голова "Екодії" Ірина Ставчук.

"Із двома нашими активістами немає зв’язку з самого ранку. Останнє повідомлення було таким, що в готель прийшла поліція, що в них перевіряли документи… Вже ввечері від консульства України ми отримали повідомлення, що вони знають, де вони перебувають та будуть намагатися вирішити цю ситуацію", - сказала активістка.

Вона розповіла, що її не пропустили до Польщі прикордонники. Разом із нею не пустили ще 5 українців та чотирьох громадян інших країн (зокрема, РФ, Киргизстану та Грузії), які їхали на конференцію.

"Моїх колег не пустили вчора, мене не пустили сьогодні, але процедура та сама. Беруть паспорт, спершу все нормально, а потім у них випадає якась інформація про те, що саме нам заборонений в’їзд до Польщі саме на період проведення Кліматичної конференції ООН.

У мене були всі документи, але вони просто вибачилися і сказали, що ця інформація зверху", - зазначила Ставячук.

За її словами, причину відмови у в’їзді називають таку: "вважається загрозою державній політиці, внутрішній безпеці, громадському здоров’ю або міжнародним відносинам будь-якої держави-члена Європейського Союзу".

Міжнародні кліматичні переговори ООН зі зміни клімату цього року проходять у польському Катовіце. Вони розпочалися 3 грудня і мають тривати 2 тижні.

Раніше Український підрозділ міжнародної кліматичної організації 350.org та громадська організація "Екодія" заявили, що Польща розвертає на кордоні представників громадських організацій, які прямують на міжнародні кліматичні переговори ООН зі зміни клімату у Катовіце.

"Екодія" стверджує, що забороні в’їзду передував прийнятий у Польщі закон у зв’язку з проведенням міжнародних переговорів. Згідно з ним, заборонені будь-які спонтанні зібрання, а дані про всіх зареєстрованих учасників можуть бути використані поліцією без попередньої згоди cамих учасників.