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Україні важливо зберігати взаємодію з МВФ після виборів - Аслунд

П'ятниця, 1 лютого 2019, 05:24

Експерт у фінансовій і економічній сфері, представник "Атлантичної ради" у Вашингтоні Андерс Аслунд заявив, що Україні, незалежно від результатів виборів цього року, необхідно продовжувати взаємодію з МВФ для збереження фінансової стабільності.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу".

"Зараз Центробанк України зміцнив своє лідерство і запроваджує дуже сувору монетарну політику, на яку погоджується МВФ. Міністр фінансів також реалізовує вимогливу фіскальну політику відповідно до вимог Фонду", - заявив Аслунд, коментуючи економічні перспективи для України в 2019 році, після затвердження нової програми Stand-By.

За словами експерта, порядок денний співпраці України і МВФ наразі не передбачає забагато реформ, враховуючи те, що цього року українці обиратимуть і президента, і парламент.

"По суті, це для того, щоб зафіксувати фіскальну й монетарну політику в Україні", - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, наскільки важливо для України продовжувати нинішній курс співпраці з МВФ після виборів, Аслунд зауважив: "Звичайно, роль кожної країни - це підтримувати й забезпечувати відповідальну фіскальну та монетарну політику, що забезпечує взаємодія з МВФ".

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Теми: МВФУкраїнавибори
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