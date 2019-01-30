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Зеленського зареєстрували кандидатом у президенти

Середа, 30 січня 2019, 16:24
Зеленського зареєстрували кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в президенти екс-главу СБУ Ігоря Смешка, колишню народну депутатку Інну Богословську та артиста Володимира Зеленського.

ВІдповідне рішення прийняли на засіданні ЦВК 30 січня.

Таким чином станом на вечір середи зареєстровано 26 кандидатів, а 51 особа подала документи на реєстрацію.

Зокрема, як повідомив "Українській правді" речник ЦВК Костянтин Хівренко, 30 січня до Центрвиборчкому принесли документи 5 осіб, серед яких – політик Роман Безмертний.

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Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019ЦВК
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