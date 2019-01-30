Зеленського зареєстрували кандидатом у президенти
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в президенти екс-главу СБУ Ігоря Смешка, колишню народну депутатку Інну Богословську та артиста Володимира Зеленського.
ВІдповідне рішення прийняли на засіданні ЦВК 30 січня.
Таким чином станом на вечір середи зареєстровано 26 кандидатів, а 51 особа подала документи на реєстрацію.
Зокрема, як повідомив "Українській правді" речник ЦВК Костянтин Хівренко, 30 січня до Центрвиборчкому принесли документи 5 осіб, серед яких – політик Роман Безмертний.
Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Нагадаємо:
- Інна Богословська перед подачею документів до Центральної виборчої комісії принесла в банк 2,5 мільйони гривень у чорному поліетиленовому пакеті.
- Шоумен Володимир Зеленський просив українців допомогти йому з передвиборчою програмою та оголосив конкурс на найліпший фейк про себе.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua