Зеленського зареєстрували кандидатом у президенти

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Середа, 30 січня 2019, 17:24

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в президенти екс-главу СБУ Ігоря Смешка, колишню народну депутатку Інну Богословську та артиста Володимира Зеленського.

ВІдповідне рішення прийняли на засіданні ЦВК 30 січня.

Таким чином станом на вечір середи зареєстровано 26 кандидатів, а 51 особа подала документи на реєстрацію.

Зокрема, як повідомив "Українській правді" речник ЦВК Костянтин Хівренко, 30 січня до Центрвиборчкому принесли документи 5 осіб, серед яких – політик Роман Безмертний.

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Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019 ЦВК


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