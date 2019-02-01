Яценюк і Мартиненко користуються послугами платних ботів – звіт

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк та екс-депутат і фігурант справи НАБУ Микола Мартиненко користуються послугами проплачених ботів у соцмережах для введення в оману реальних користувачів і спотворення громадської думки.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу "UA: Перший".

Журналісти посилаються на звіт від 2015 року про виконану ботами роботу в соцмережі за певний період часу, який опинився у розпорядженні редакції.

У цьому документі детально описано, під якими постами про Арсенія Яценюка і його однопартійців організовані несправжні юзери, тобто боти, залишали свої відгуки, чим захищали політиків від критики чи "зупиняли негатив".

Також у звіті є таблиця з чітким підрахунком того, скільки від загальної кількості коментарів під постом є справою рук ботів.

Як приклад журналісти наводять пост на той момент прем’єр-міністра Яценюка про членство України в НАТО і ЄС. Під ним, згідно зі звітом, боти залишили 271 коментар.

"Група наших коментаторів від початку підтримувала послідовну позицію Арсенія Яценюка у питанні євроатлантичної інтеграції... Звинувачення у відсутності реформ, корупції традиційно зупинялись і переводились на оточення президента, ГПУ, фракцію БПП у Верховній Раді", – йдеться у документі.

Журналісти проаналізували коментарі і виявили замовні відгуки (за тим принципом, що описаний у звіті, – висловлення підтримки та переведення уваги на президента).

Вони також проаналізували сторінки людей, які під наведеними у звіті постами залишали коментарі.

Журналісти з'ясували, що деякі "симпатики" Яценюка, наприклад, акаунт під ім’ям Павло Щирий (з фотографією музиканта із Молдови Всеволода Королюка) упродовж 2015-2016 років залишав коментарі не лише під постами прем'єра і його політсили, але й тими, де про них згадували, наприклад, під журналістськими розслідуваннями.

Сам Королюк заперечив будь-яку причетність до акаунту "Павло Щирий" і додав, що абсолютно не цікавиться політикою.

"Схеми" також зафіксували, що низка акаунтів-симпатиків Яценюка як прем’єра, залишаються палкими коментаторами "Народного фронту" і досі та здебільшого є прибічниками екс-нардепа від цієї політсили Миколи Мартиненка.

"Згадані у звіті дописи політиків, аналіз коментарів під ними та сторінок людей, які залишали ці коментарі, вказують на те, що звіт справжній. Це – один із прикладів того, як спеціально навчені люди або технології можуть впливати на думку українців, які користуються соцмережами, щоб створювати політику потрібний імідж за допомогою коментарів", – ідеться у розслідуванні.

У прес-службі Арсенія Яценюка використання ботів заперечують.

"Наша команда не використовувала технологій із залученням коментаторів з фейкових акаунтів ні за часів прем’єрства Арсенія Яценюка, ні за жодних інших обставин. Навпаки, ми регулярно стикаємося з масовими атаками з сумнівних акаунтів та їхньою аномальною активністю негативного та брехливого змісту проти Арсенія Яценюка та "Народного фронту", – заявили в прес-службі.



Також журналістам вдалося з’ясувати, скільки українським політикам можуть коштувати послуги "ботів" для відбілювання репутації та спотворення громадської думки.

"Станом на осінь 2018 року робота з пабліком клієнта – тобто офіційною сторінкою у соцмережі – обійдеться замовнику у 5 тисяч доларів на місяць, ще плюс півтори – коштуватиме моніторинг згадок про нього, у тому числі в ЗМІ", - відзначають "Схеми".