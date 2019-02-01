Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриценко погодився дебатувати з Садовим

П'ятниця, 1 лютого 2019, 10:44
Гриценко погодився дебатувати з Садовим

Кандидат в президенти від партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що дав згоду на проведення дебатів з лідером "Самопомочі", кандидатом у президенти Андрієм Садовим.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, 31 січня, перебуваючи на каналі "1+1", поспілкувався з Садовим.

"Я підтвердив готовність до публічних дебатів з ним, один-на-один чи командами, як йому зручно. З усіх питань державної політики. На його 24-му каналі чи на будь-якому іншому", - заявив Гриценко.

Політик додав, що Садовий пообіцяв подумати.

Згодом лідер "Самопомічі" повідомив, що дебати стартують наступного тижня на радіо.

"Ми домовилися з Гриценком про публічні дебати. Наступного тижня ми стартуємо, старт буде на радіо "НВ" перший раз", - сказав Садовий журналістам у Києві в п'ятницю, передає "Інтерфакс".

За його словами, в планах проводити дебати з Гриценком щотижня.

"Ми домовляємося щотижня брати одну з тем і дебатувати, щоб наші друзі, прибічники бачили наші плюси, наші мінуси, і в таких дискусіях наші позиції стануть ближчими", - наголосив він.

Читайте також:

Майже єдиний кандидат. Як Гриценка висунули в президенти без Садового і Вакарчука

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо:

  • Раніше кандидат у президенти Андрій Садовий заявив, що пропонує впродовж лютого провести серію публічних дебатів і першому запропонував подискутувати  Анатолію Гриценку.
  • У липні 2018 року лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко запрошував лідера партії "Батьківщина" і нардепа Юлію Тимошенко на публічні дебати щодо зміни Конституції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГриценкоСадовийвибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Гриценко
Чотири генерали судяться з міністром оборони – Гриценко
На (про)західному фронті без змін. Що думають про об'єднання Садовий, Гриценко, Заліщук та Гацько
Гриценко відреагував на російський вирок: Нехай собі біснуються
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
фото, відео Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: