Гриценко погодився дебатувати з Садовим

Кандидат в президенти від партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що дав згоду на проведення дебатів з лідером "Самопомочі", кандидатом у президенти Андрієм Садовим.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, 31 січня, перебуваючи на каналі "1+1", поспілкувався з Садовим.

"Я підтвердив готовність до публічних дебатів з ним, один-на-один чи командами, як йому зручно. З усіх питань державної політики. На його 24-му каналі чи на будь-якому іншому", - заявив Гриценко.

Політик додав, що Садовий пообіцяв подумати.

Згодом лідер "Самопомічі" повідомив, що дебати стартують наступного тижня на радіо.

"Ми домовилися з Гриценком про публічні дебати. Наступного тижня ми стартуємо, старт буде на радіо "НВ" перший раз", - сказав Садовий журналістам у Києві в п'ятницю, передає "Інтерфакс".

За його словами, в планах проводити дебати з Гриценком щотижня.

"Ми домовляємося щотижня брати одну з тем і дебатувати, щоб наші друзі, прибічники бачили наші плюси, наші мінуси, і в таких дискусіях наші позиції стануть ближчими", - наголосив він.

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