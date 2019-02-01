Гриценко погодився дебатувати з Садовим
Кандидат в президенти від партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що дав згоду на проведення дебатів з лідером "Самопомочі", кандидатом у президенти Андрієм Садовим.
Про це він написав у Facebook.
За його словами, 31 січня, перебуваючи на каналі "1+1", поспілкувався з Садовим.
"Я підтвердив готовність до публічних дебатів з ним, один-на-один чи командами, як йому зручно. З усіх питань державної політики. На його 24-му каналі чи на будь-якому іншому", - заявив Гриценко.
Політик додав, що Садовий пообіцяв подумати.
Згодом лідер "Самопомічі" повідомив, що дебати стартують наступного тижня на радіо.
"Ми домовилися з Гриценком про публічні дебати. Наступного тижня ми стартуємо, старт буде на радіо "НВ" перший раз", - сказав Садовий журналістам у Києві в п'ятницю, передає "Інтерфакс".
За його словами, в планах проводити дебати з Гриценком щотижня.
"Ми домовляємося щотижня брати одну з тем і дебатувати, щоб наші друзі, прибічники бачили наші плюси, наші мінуси, і в таких дискусіях наші позиції стануть ближчими", - наголосив він.
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Нагадаємо:
- Раніше кандидат у президенти Андрій Садовий заявив, що пропонує впродовж лютого провести серію публічних дебатів і першому запропонував подискутувати Анатолію Гриценку.
- У липні 2018 року лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко запрошував лідера партії "Батьківщина" і нардепа Юлію Тимошенко на публічні дебати щодо зміни Конституції.