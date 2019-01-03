Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Розповідаємо, хто з кандидатів у президенти вже зареєстрований в ЦВК, коли буде другий тур, де переглянути усі передвиборчі програми та чи можете ви проголосувати не за пропискою.

У цьому тексті:

Дата виборів президента і другого туру

Остаточний список кандидатів, порядок висування, необхідні для реєстрації кандидата документи

Куди йде внесок у 2,5 мільйона гривень, якщо кандидат не обраний

Скільки кандидатів зареєстровано на цих виборах і скільки їх було в минулі роки

Скільки українців голосуватимуть на президентських виборах в 2019 році

Чи заборонено агітувати проти?

Календар виборів президента 2019

Початок передвиборчої кампанії: 30 грудня 2018 року Висунення кандидатів у президенти: з 31 грудня 2018 року до 4 лютого 2019 року Закінчення реєстрації кандидатів у президенти: 8 лютого 2019 року



Дата президентських виборів: 31 березня 2019 року Оголошення результатів виборів: до 10 квітня 2019 року Дата ймовірного другого туру президентських виборів: 21 квітня 2019 року



Оголошення результатів другого туру: до 1 травня 2019 року Інавгурація президента: до 3 червня 2019 року

Україна обиратиме президента 31 березня 2019 року. Чому саме ця дата?

Вибори президента України відбуваються в останню неділю березня п’ятого року повноважень глави держави. Таким чином, цього разу голосування повинно відбутися саме 31 березня 2019 року.

Чи буде другий тур, і чому його взагалі призначають?

Другий тур призначають у тому випадку, якщо жоден з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів (50% + один голос) після першого етапу голосування. Поки результати соціологічних опитувань демонструють, що серед лідерів президентських перегонів немає явного фаворита, який зможе набрати більше половини голосів. У такому випадку другий тур відбудеться 21 квітня 2019 року.

За часи незалежності України лише Леонід Кравчук у 1991 році та Петро Порошенко в 2014 році перемогли в першому турі.

Можна зняти свою кандидатуру з виборів?

Так, але не пізніше, ніж за 23 дні до виборів, звернувшись до ЦВК. На найближчих виборах це буде 8 березня 2019 року.

Календар виборів президента України 2019 колаж андрія Калістратенка

Що потрібно для того, аби висунути свою кандидатуру на вибори президента України?

Кандидат має бути громадянином України, який досяг 35-річного віку, володіти державною мовою і проживати в Україні протягом десяти останніх років до дня виборів.

Піти на вибори можна або через висування політичною партією, або шляхом самовисування. Також потенційний президент України повинен надати декларацію про доходи за рік, що передує року початку виборів. Документ перевірить Національне агентство з питань запобігання корупції і згодом оприлюднить результати перевірки.

Здається, кандидати ще вносять гроші в ЦВК. Яка там сума і яка подальша доля цих коштів?

Так, у ЦВК потрібно внести грошову заставу в розмірі 2,5 млн гривень.



Грошова застава повертається суб’єкту її внесення, тобто партії чи кандидату на посаду президента, у двох випадках: або в разі перемоги на виборах, або в разі виходу до другого туру.

Всім іншим учасникам виборів гроші не повертаються, вони йдуть до Державного бюджету.

Вже відомо, скільки кандидатів буде на президентських виборах у 2019 році?

У 2019 році ЦВК зареєструвала рекордних 44 кандидати в президенти.

В останній день в списку залишилось 39 кандидатів. Ось остаточний список:

Зняли свою кандидатуру:

Євген Мураєв (на користь Вілкула) Дмитро Гнап (на користь Гриценка) Дмитро Добродомов (на користь Гриценка) Сергій Кривонос (на користь Порошенка) Андрій Садовий (на користь Гриценка)



Скільки кандидатів у президенти зареєстровано у 2019 році колаж андрія Калістратенка Вакарчук відмовився йти в президенти.



Комуністична партія України висунула кандидатом в президенти свого лідера Петра Симоненка. Але в Комітеті виборців повідомили, що ЦВК не зможе зареєструвати Симоненка кандидатом від комуністів.

Цього разу кандидатів у президенти рекордна кількість. Цьому є якесь пояснення?

Частина кандидатів – це представники конкретних партій, які заздалегідь мобілізують електорат перед парламентськими виборами 27 жовтня 2019 року.

Інша частина – це технічні кандидати. Їх використовують потенційні лідери передвиборчих перегонів задля боротьби зі своїми найближчими опонентами.

Основною "зброєю" технічних кандидатів є агітація проти одного з лідерів. Інколи буває так, що з наближенням самих виборів ці кандидати різко передумують щодо своєї участі. Зокрема, так сталось на виборах у 2014 році, коли Наталія Королевська, Олег Царьов, Зорян Шкіряк, Петро Симоненко, Олександр Клименко і Василь Цушко заявили про зняття своїх кандидатур.

Щоправда, у підсумку ЦВК зняла лише Королевську і Царьова, інші четверо кандидатів оголосили про свій намір запізно, відповідно до положень закону про вибори, тому їхні прізвища були присутні в бюлетенях.

Скільки кандидатів було зареєстровано на виборах президента колаж андрія Калістратенка

Агітувати проти не заборонено?

"Передвиборча агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата на пост президента України.

Передвиборча агітація може здійснюватися в будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України", – говорить стаття 58 закону "Про вибори Президента України".



Тобто кандидатам у президенти можна агітувати проти інших учасників виборів. Чим вони й займатимуться.

Де можна переглянути передвиборчі програми кандидатів у президенти?

Так, із програмами можна ознайомитися в матеріалі "Що треба знати про головних кандидатів у президенти: програми, стратегії і спонсори". Також усі програми є на сайті ЦВК.

Скільки українців голосуватимуть на президентських виборах у 2019 році?

Державний реєстр виборців повідомляє, що голосувати на виборах можуть 35,6 мільйонів українців.

Але прогнози щодо того, скільки людей насправді прийде на виборчі дільниці, невтішні, і на це є низка причин.

По-перше, не голосуватиме переважна більшість населення окупованих Криму та Севастополя, де, за даними ДРВ, проживають майже два мільйони виборців, і окупованих районів Донецької та Луганської областей – разом із підконтрольною територією там нараховують майже п’ять мільйонів виборців.

У свою чергу, на обліку Мінсоцполітики станом на 12 листопада 2018 року перебуває 1,5 мільйони переселенців із Криму та ОРДЛО.



По-друге, останній перепис населення в Україні відбувся ще в 2001 році, а саме відносно нього формується загальна кількість виборців. Як результат, на виборах регулярно рахують голоси "мертвих душ".

По-третє, соціологи констатують розчарування українців у нинішній політичній системі, як наслідок – відсутність явних лідерів у рейтингах кандидатів у президенти. Кожен четвертий українець не планує брати участь у виборах, а на Донбасі – кожен третій.

Основний аргумент відмови від участі у виборах – відсутність кандидата, за якого варто було б проголосувати. Про це казали більше половини опитаних як на Заході, так і на Сході.

Чи можу я проголосувати не за пропискою?

Так, і ми детально пояснюємо, як це зробити в матеріалі "Як проголосувати на виборах не за місцем прописки і знайти себе у списку виборців?"

Також ми пояснюємо у ньому, як перевірити себе в списку виборців, що робити, якщо вас там немає, які документи брати на дільницю, як проголосувати за кордоном, зокрема в Росії, та що робити переселенцям із Донбасу і Криму.

Олександр Іванческул, для УП