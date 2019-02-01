Садовий: Є попередня домовленість про об'єднання на виборах до Ради

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П'ятниця, 1 лютого 2019, 13:57

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий не бачить проблем для об'єднання своєї політичної сили з іншими партіями під час проведення парламентської виборчої кампанії.

Про це він сказав в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу ніяких проблем щодо об'єднання на парламентську кампанію, і тут є попередня домовленість і "Громадянської позиції"...  і "Сили людей" і "ДемАльянсу", і Вакарчука, тобто всі готові бути разом, але ви розумієте, ...це треба технологічно побудувати, тому що є амбіції, хто яке місце займатиме, хто які зобов'язання один перед одним має", - заявив Садовий.

Нагадаємо:

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Теми: вибори Самопоміч Садовий


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