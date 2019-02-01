Садовий: Є попередня домовленість про об'єднання на виборах до Ради
П'ятниця, 1 лютого 2019, 12:57
Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий не бачить проблем для об'єднання своєї політичної сили з іншими партіями під час проведення парламентської виборчої кампанії.
Про це він сказав в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я не бачу ніяких проблем щодо об'єднання на парламентську кампанію, і тут є попередня домовленість і "Громадянської позиції"... і "Сили людей" і "ДемАльянсу", і Вакарчука, тобто всі готові бути разом, але ви розумієте, ...це треба технологічно побудувати, тому що є амбіції, хто яке місце займатиме, хто які зобов'язання один перед одним має", - заявив Садовий.
Нагадаємо:
- Соліст гурту "Океан Ельзи" співак Святослав Вакарчук заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні.
- Кандидат у президенти, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий нагадав Вакарчуку, що його пропозиція щодо об‘єднання на парламентських виборах досі актуальна.
- Кандидат у президенти від партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко дав згоду на проведення дебатів із Садовим.
- Дебати мають стартувати на радіо наступного тижня.