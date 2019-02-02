Трамп заявив про бажання укласти новий договір про РСМД

Президент США висловився за новий Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД) з більшою кількістю учасників.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати перестануть вважати себе зв'язаними договором, починаючи з суботи, коли Вашингтон офіційно повідомить Москві про свій намір вийти.

Виступаючи перед журналістами президент США Дональд Трамп повторив звинувачення на адресу РФ в тому, що вона порушує умови договору і запропонував перспективу укладення ширшої угоди, можливо, за участю інших країн.

"Я сподіваюся, що ми зможемо зібрати всіх у великій і красивій кімнаті і укласти новий договір, який буде набагато краще. Звичайно, я хотів би бачити це", - сказав Трамп.

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