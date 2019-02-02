Трамп заявив про бажання укласти новий договір про РСМД
Президент США висловився за новий Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД) з більшою кількістю учасників.
Про це пише Reuters.
Сполучені Штати перестануть вважати себе зв'язаними договором, починаючи з суботи, коли Вашингтон офіційно повідомить Москві про свій намір вийти.
Виступаючи перед журналістами президент США Дональд Трамп повторив звинувачення на адресу РФ в тому, що вона порушує умови договору і запропонував перспективу укладення ширшої угоди, можливо, за участю інших країн.
"Я сподіваюся, що ми зможемо зібрати всіх у великій і красивій кімнаті і укласти новий договір, який буде набагато краще. Звичайно, я хотів би бачити це", - сказав Трамп.
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Нагадуємо:
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
- Перед цим, у грудні, США дали РФ 60 днів на повернення до виконання договору. Після закінчення цього терміну США призупинять свої зобов'язання за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
- У суботу, 2 лютого, Сполучені Штати припинять свої зобов'язання за Договором про РСМД і почнуть процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
- США вимагають, щоб Росія знищила всі ракети, які порушують договір, а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання.
- Росія заперечувала усі звинувачення США. Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив в п'ятницю, що Росія шкодує про рішення США і звинувачує Вашингтон у "небажанні вести будь-які суттєві переговори".
- Договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності (ДРСМД) довгий час відігравав центральну роль в обмеженні певних видів ядерного озброєння, яке можуть розгорнути обидві країни. Існує побоювання, що без цього договору почнеться нова гонка ядерних озброєнь.