НАТО не розміщуватиме в Європі нові ядерні ракети

НАТО не планує розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування.

Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив в інтерв'ю агентству Reuters в Осло, пише DW.

"Нам не потрібно наслідувати те, що робить Росія", - підкреслив він.

У той же час альянс повинен переконатися, що його засоби стримування є "такими, що заслуговують довіри і ефективними". Генсек зазначив, що бачить зростання нестабільності, проте не негайну загрозу членам альянсу.

НАТО продовжить працювати з Москвою з цього питання, додав Столтенберг.

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