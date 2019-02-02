Україна планує масштабну закупівлю зброї зі США і країн НАТО

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Субота, 2 лютого 2019, 06:16

Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі Сполучених Штатів Америки, у тому числі додаткових комплексів летальної зброї, таких як ракети Javelin.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з представником США у Групі стратегічних радників високого рівня Міністерства оборони України генерал-лейтенантом Збройних Сил США Кітом Дейтоном, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Буквально вчора Президент Петро Порошенко підписав закон про закупівлю зброї за кордоном без посередників, який до того був підтриманий Урядом та Верховною Радою. Вважаю це добрим сигналом для зміцнення обороноздатності нашої держави", – підкреслила Віце-прем’єр-міністр.

Також вона зазначила, що Україна сподівається стати активним учасником американської програми "Іноземне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF).

"Допомога США продовжує вдосконалювати підготовку бойових частин Збройних Сил України, їхнє обладнання, медичне та матеріально-технічне забезпечення. Маю надію, що з новим законодавством наша співпраця стане ще міцнішою", – наголосила віце-прем’єр-міністр.

Зі свого боку Дейтон зазначив, що при наявних можливостях необхідно наполегливо працювати на шляху реформ оборонного сектору.

 "Я добре розумію складність умов, у яких опинилася Україна, однак не потрібно шукати причини, що гальмують процес перетворень у країні. При наявних можливостях необхідно наполегливо працювати, не спиняючи процес реформування сектору безпеки й оборони України", – підкреслив Дейтон.

Нагадуємо:

  • 1 березня 2018 року Держдеп США схвалив продаж Україні переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" на суму $47 мільйонів.
  • У травні 2018 року держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон підтримує надання Україні оборонної зброї в майбутньому.

Українська правда

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Теми: зброя США НАТО Кабінет міністрів Збройні сили


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