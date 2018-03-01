Держдеп США схвалив продаж Україні "Джавелінів" – Пентагон

Держдеп США схвалив пропонований продаж Україні переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" на суму $47 мільйонів.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону, передає "Радіо Свобода".

"Система "Джавелін" допоможе Україні побудувати свій довгостроковий потенціал оборони для захисту суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення вимог національної оборони", – йдеться в заяві.

Зазначається, що пропонований продаж не вплине на військовий баланс в регіоні.

Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України запросив купівлю у США 210 ракет і 37 пускових установок.

В угоду будуть включені навчання, технічна допомога, транспорт та інші аспекти логістики.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що рішення про передачу Джевелінів буде прийнято "дуже своєчасно", а часові рамки не мають значення.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Раніше повідомлялося, що у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні $200 млн для посилення безпеки і оборони.