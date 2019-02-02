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Богомолець потрапила у ДТП за участю авто військовослужбовця ЗСУ

Субота, 2 лютого 2019, 09:43
Богомолець потрапила у ДТП за участю авто військовослужбовця ЗСУ

В Одесі позашляховик "Range Rover", в якому перебувала нардеп від БПП, кандидат у президенти Ольга Богомолець, потрапив у ДТП, зіткнувшись з машиною військовослужбовця повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України.

Про інцидент, що стався пізно ввечері 1 лютого, повідомив радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, постраждалих внаслідок ДТП немає. 

Форостяк зазначив, що аварія сталася через порушення ПДР водієм позашляховика, в якому перебувала Богомолець.  

"На винуватця ДТП складено адмінпротокол, інша сторона претензій не має", - повідомив радник начальника ГУ НП. 

 
фото з facebook-сторінки командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ

У свою чергу у прес-центрі командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що зіткнення Range Rover" із ВАЗ-2101 сталося у центрі міста, на розі вулиць Канатної та Базарної.

"На місці події працювали військова служба правопорядку та військова прокуратура Південного регіону. ВСП взяла справу на контроль і в разі необхідності надаватиме правову допомогу та захищатиме права військовослужбовця", - зазначили у прес-центрі. 

 

 
фото з facebook-сторінки Руслана Форостяка

Українська правда
Теми: аваріявибориОдесаЗбройні силиполіція
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