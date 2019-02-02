Богомолець потрапила у ДТП за участю авто військовослужбовця ЗСУ
В Одесі позашляховик "Range Rover", в якому перебувала нардеп від БПП, кандидат у президенти Ольга Богомолець, потрапив у ДТП, зіткнувшись з машиною військовослужбовця повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України.
Про інцидент, що стався пізно ввечері 1 лютого, повідомив радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.
За його словами, постраждалих внаслідок ДТП немає.
Форостяк зазначив, що аварія сталася через порушення ПДР водієм позашляховика, в якому перебувала Богомолець.
"На винуватця ДТП складено адмінпротокол, інша сторона претензій не має", - повідомив радник начальника ГУ НП.
У свою чергу у прес-центрі командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що зіткнення Range Rover" із ВАЗ-2101 сталося у центрі міста, на розі вулиць Канатної та Базарної.
"На місці події працювали військова служба правопорядку та військова прокуратура Південного регіону. ВСП взяла справу на контроль і в разі необхідності надаватиме правову допомогу та захищатиме права військовослужбовця", - зазначили у прес-центрі.
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