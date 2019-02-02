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Аваков: Є спроби розгорнути систему підкупу виборців

Субота, 2 лютого 2019, 18:08
Аваков: Є спроби розгорнути систему підкупу виборців

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що в Україні намагаються розгорнути систему масштабного підкупу виборців на виборах президента.

Про це він заявив у суботу, повідомляє прес-служба МВС.

"Ми бачимо, що є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців. Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Якщо це перейде у фазу скоєння злочину, то поліція обов'язково втрутиться", - сказав міністр.

Він також повідомив, що на даний момент зареєстровано 9 кримінальних проваджень щодо порушень у ході виборчої кампанії.

"На даний момент вже зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень, зокрема провадження, коли предвиборча кампанія фінансується не з виборчого фонду, напад на кандидатів та інші",- сказав Аваков.

Українська правда

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Теми: Аваковвибори
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