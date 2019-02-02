Аваков: Є спроби розгорнути систему підкупу виборців

7905 переглядів
Субота, 2 лютого 2019, 19:08

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що в Україні намагаються розгорнути систему масштабного підкупу виборців на виборах президента.

Про це він заявив у суботу, повідомляє прес-служба МВС.

"Ми бачимо, що є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців. Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Якщо це перейде у фазу скоєння злочину, то поліція обов'язково втрутиться", - сказав міністр.

Він також повідомив, що на даний момент зареєстровано 9 кримінальних проваджень щодо порушень у ході виборчої кампанії.

"На даний момент вже зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень, зокрема провадження, коли предвиборча кампанія фінансується не з виборчого фонду, напад на кандидатів та інші",- сказав Аваков.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Аваков вибори


powered by lun.ua
По темі
Справа "рюкзаків Авакова": фігурант відбув умовне за підробку документів 28 січня 2019, 17:54
Аваков: Видача бюлетеня комусь замість виборця, який за кордоном, – в'язниця 28 січня 2019, 12:28
Аваков: Більшість кандидатів уже порушують закон 22 січня 2019, 13:58
Усі новини
Головні новини
Порошенко підписав закон про земельний мораторій
З банку "Хрещатик" перед банкрутством вивели 2,3 мільярда
Кандидатів у президенти стало 30
Луценко пригрозив Гриценку й іншим екс-міністрам підозрою у держзраді
Усі новини
здоров'я

Бутерброд з ковбасою краще не їсти

соціум

Чому українка не виходить з дому навіть до магазину

психологія

Як зробити робочу зустріч дійсно продуктивною: 7 порад