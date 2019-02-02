Площа пожежі в Києві збільшилася, є загроза розповсюдження – ДСНС

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Субота, 2 лютого 2019, 19:19
ДСНС

Станом на 19:00 площа пожежі у складській будівлі на вулиці Червоноткацькій, 69 в Києві складає 10 тис. 500 м кв.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

 
ДСНС

"Станом на 19:00 площа пожежі складає 10 тис. 500 м кв., існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

 

У ДСНС зазначили, що навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Там стверджують, що стан повітря в межах норми.

У повідомленні йдеться, що пожежа виникла 2 лютого о 11:52 у Деснянському районі по вул. Червоноткацька, 69 у складській будівлі ТОВ "Адоніс Проект" (розміром 200х150 м) зі зберігання електроінструменту, пластику та картону.

Станом на 22:00 Управління ДСНС у Києві повідомило, що площа пожежi так само становить близько 10500 кв. м, ліквідація пожежі триває.

Нагадаємо:

  • Станом на 14 годину площа пожежі становила 5 тисяч квадратних метрів, на 16 годину – 8 тисяч.
  • Раніше в управлінні ДСНС в Києві зазначали, що складність гасіння пожежі полягає у відсутності на території об'єкту зовнішнього протипожежного водопостачання, тому вогнеборцям доводиться проводити магістральні лінії з далекої відстані.

Українська правда

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Теми: пожежа ДСНС Київ


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