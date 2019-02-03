Пожежа біля "Лісової": є загроза обвалу конструкцій

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Неділя, 3 лютого 2019, 08:47

У Києві на місці пожежі складських приміщень неподалік від станції метро "Лісова" існує загроза обвалу будівельних конструкцій. 

Про це вранці 3 лютого повідомили у Держлужбі з надзвичайних ситуацій. 

За даними рятувальників, станом на 7:30 на місці пожежі спостерігається тління окремими осередками на площі близько 2 тис. кв.м.

В ніч на неділю пожежу було локалізовано на площі близько 10,5 тис. кв. м.

Інформації щодо жертв та постраждалих немає, причина виникнення займання встановлюється.

Станом на 10:00 у ДСНС повідомили, що ліквідація пожежі триває: рятувальники продовжують гасіння окремих осередків пожежі на площі 1500 кв. м.

 
 
фото - прес-служба ГУ ДСНС у м.Києві

Українська правда

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Теми: Київ пожежа ДСНС


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