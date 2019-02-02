Пожежу біля метро "Лісова" в Києві локалізовано
Пожежу в складській будівлі на вулиці Червоноткацькiй, 69 біля метро "Лісова" в Києві локалізовано.
Як повідомляє сайт ДСНС, пожежу локалізовано о 23:03 на площі близько 10500 кв. м.
Зазначається, що інформації щодо жертв та постраждалих немає, причина виникнення займання встановлюється.
"Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Стан повітря в межах норми", - заявили в ДСНС.
За попереднiми даними, зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка.
"По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів, площа пожежі вже досягла великих обсягiв, адже, через велику завантаженість приміщень горючими матеріалами та відсутністю протипожежними перегородками, вогонь швидко поширювався", - йдеться в повідомленні.
"На території об'єкту відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання, тому, аби забезпечити пожежні автоцистерни водою, вогнеборцям доводилося прокладати магістральні лінії великою протяжністю, але, навіть і в тих пожежних гідрантах тиск недостатній для ефективної ліквідації пожежі, також проводиться і підвоз води до місця пожежі", - розповіли в ДСНС.
Нагадаємо:
- Пожежа виникла 2 лютого о 11:52 у Деснянському районі по вул. Червоноткацька, 69 у складській будівлі ТОВ "Адоніс Проект".
- Станом на 14 годину площа пожежі становила 5 тисяч квадратних метрів, на 16 годину – 8 тисяч, на 19 годину - 10 тисяч 500 кв.м.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua