Пожежу біля метро "Лісова" в Києві локалізовано

Пожежу в складській будівлі на вулиці Червоноткацькiй, 69 біля метро "Лісова" в Києві локалізовано.

Як повідомляє сайт ДСНС, пожежу локалізовано о 23:03 на площі близько 10500 кв. м.

Зазначається, що інформації щодо жертв та постраждалих немає, причина виникнення займання встановлюється.

"Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Стан повітря в межах норми", - заявили в ДСНС.

За попереднiми даними, зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка.

"По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів, площа пожежі вже досягла великих обсягiв, адже, через велику завантаженість приміщень горючими матеріалами та відсутністю протипожежними перегородками, вогонь швидко поширювався", - йдеться в повідомленні.

"На території об'єкту відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання, тому, аби забезпечити пожежні автоцистерни водою, вогнеборцям доводилося прокладати магістральні лінії великою протяжністю, але, навіть і в тих пожежних гідрантах тиск недостатній для ефективної ліквідації пожежі, також проводиться і підвоз води до місця пожежі", - розповіли в ДСНС.

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