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Епіфаній закликав ієрархів до єдності під "дахом" ПЦУ

Неділя, 3 лютого 2019, 11:38
Епіфаній закликав ієрархів до єдності під дахом ПЦУ
фото Миколи Лазаренка

Предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній закликав православних ієрархів, духовенство, чернецтво та мирян до церковної єдності в рамках Православної церкви України.

Про це він заявив у своєму виступі після церемонії інтронізації предстоятеля Православної церкви України.

"Ми хочемо, щоб ті православні, хто є в Україні і з різних причин не входить до помісної автокефальної Української православної церкви, увійшли в неї. Закликаємо до церковної єдності православних ієрархів, духовенство, чернецтво та мирян. Двері Помісної церкви та наші серця відкриті для вас", - заявив митрополит.

"Нині нам належить утвердити звершене - отримання Томосу - єднанням, продовжити розбудову і зміцнення церкви, розширити православну взаємодію та братнє спілкування з помісними церквами - сестрами. Віримо, що у належний час усі ці зусилля увінчаються утвердженням для нашої помісної церкви із статусом Патрірхату", - додав Епіфаній.

"Полишимо у минулому те, що нас розділяло і працюймо разом на благо православ'я та України як єдина помісна церква. ... Наша церква залишається відкритою до співпраці та діалогу з іншими християнськими церквами України та релігійними організаціями - в Україні і за її межами", - зазначив предстоятель ПЦУ. 

Він додав,  до утвердження єдиної помісної церкви полягає "не лише у зовнішніх організаційних заходах".
"Церква - це в першу чергу спільнота, громада, які живуть згідно настанов віри, духовне життя, втілення заповідей у повсякденні", - зауважив Епіфаній.

Він також подякував "усім, хто доклав зусиль, щоб нинішній день автокефалії ПЦУ наблизився".

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Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Православна Церква УкраїниЕпіфанійтомос
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