Епіфаній закликав ієрархів до єдності під "дахом" ПЦУ

6943 перегляди
Неділя, 3 лютого 2019, 12:38
фото Миколи Лазаренка

Предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній закликав православних ієрархів, духовенство, чернецтво та мирян до церковної єдності в рамках Православної церкви України.

Про це він заявив у своєму виступі після церемонії інтронізації предстоятеля Православної церкви України.

"Ми хочемо, щоб ті православні, хто є в Україні і з різних причин не входить до помісної автокефальної Української православної церкви, увійшли в неї. Закликаємо до церковної єдності православних ієрархів, духовенство, чернецтво та мирян. Двері Помісної церкви та наші серця відкриті для вас", - заявив митрополит.

"Нині нам належить утвердити звершене - отримання Томосу - єднанням, продовжити розбудову і зміцнення церкви, розширити православну взаємодію та братнє спілкування з помісними церквами - сестрами. Віримо, що у належний час усі ці зусилля увінчаються утвердженням для нашої помісної церкви із статусом Патрірхату", - додав Епіфаній.

"Полишимо у минулому те, що нас розділяло і працюймо разом на благо православ'я та України як єдина помісна церква. ... Наша церква залишається відкритою до співпраці та діалогу з іншими християнськими церквами України та релігійними організаціями - в Україні і за її межами", - зазначив предстоятель ПЦУ. 

Він додав,  до утвердження єдиної помісної церкви полягає "не лише у зовнішніх організаційних заходах".
"Церква - це в першу чергу спільнота, громада, які живуть згідно настанов віри, духовне життя, втілення заповідей у повсякденні", - зауважив Епіфаній.

Він також подякував "усім, хто доклав зусиль, щоб нинішній день автокефалії ПЦУ наблизився".

Читайте також: 

Автокефалія Православної Церкви України: як це було

Нагадаємо:

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Православна Церква України Епіфаній томос


powered by lun.ua
По темі
Порошенко: ПЦУ буде незалежною від держави 3 лютого 2019, 13:13
Філарет не присутній на інтронізації Епіфанія: погіршився стан здоров'я 3 лютого 2019, 10:59
У Софії Київській проходить інтронізація предстоятеля ПЦУ Епіфанія 3 лютого 2019, 09:18
Усі новини
Головні новини
Розкрадання у ЗСУ: Луценко пообіцяв взятися за Гриценка й інших екс-міністрів
На прилавках побільшало підроблених молочних продуктів — Асоціація
Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА
Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика
Усі новини
здоров'я

Бутерброд з ковбасою краще не їсти

здоров'я

11 причин, чому пеніс може боліти під час або після сексу

думка

Як запам'ятати те, що ми читаємо і дивимось