Епіфаній закликав ієрархів до єдності під "дахом" ПЦУ
Предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній закликав православних ієрархів, духовенство, чернецтво та мирян до церковної єдності в рамках Православної церкви України.
Про це він заявив у своєму виступі після церемонії інтронізації предстоятеля Православної церкви України.
"Ми хочемо, щоб ті православні, хто є в Україні і з різних причин не входить до помісної автокефальної Української православної церкви, увійшли в неї. Закликаємо до церковної єдності православних ієрархів, духовенство, чернецтво та мирян. Двері Помісної церкви та наші серця відкриті для вас", - заявив митрополит.
"Нині нам належить утвердити звершене - отримання Томосу - єднанням, продовжити розбудову і зміцнення церкви, розширити православну взаємодію та братнє спілкування з помісними церквами - сестрами. Віримо, що у належний час усі ці зусилля увінчаються утвердженням для нашої помісної церкви із статусом Патрірхату", - додав Епіфаній.
"Полишимо у минулому те, що нас розділяло і працюймо разом на благо православ'я та України як єдина помісна церква. ... Наша церква залишається відкритою до співпраці та діалогу з іншими християнськими церквами України та релігійними організаціями - в Україні і за її межами", - зазначив предстоятель ПЦУ.
Він додав, до утвердження єдиної помісної церкви полягає "не лише у зовнішніх організаційних заходах".
"Церква - це в першу чергу спільнота, громада, які живуть згідно настанов віри, духовне життя, втілення заповідей у повсякденні", - зауважив Епіфаній.
Він також подякував "усім, хто доклав зусиль, щоб нинішній день автокефалії ПЦУ наблизився".
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Автокефалія Православної Церкви України: як це було
Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
- 3 лютого у Софії Київській пройшла церемонія інтронізація предстоятеля Православної Церкви України митрополита Епіфанія. Участь у церемонії взяли представники духовенства - Константинопольського патріархату, помісних церков, а також представники української влади - Петро Порошенко з дружиною, Юлія Тимошенко, Андрій Садовий та ін., а також віряни.
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