Вперше в українському біатлоні: Бех стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів

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Неділя, 3 лютого 2019, 16:27

На юніорському Чемпіонаті світу з біатлону українська спортсменка Катерина Бех виборола другу золоту медаль у гонці переслідування. 

Про це 3 лютого повідомляє Biathlon.com.ua.

"Срібло" у гонці здобула німкеня Ханна Кебінгер, "бронзу"  - француженка Софі Шово.

 

У загальному заліку Юніорського кубку IBU Бех посіла друге місце,  поступившись лідеру - Ханні Кебінгер.

На поточному чемпіонаті світу українка набрала найбільшу кількість очок серед усіх спортсменок в трьох особистих гонках. Відповідно до нових правил IBU, Бех отримує особисту квоту на заключний етап дорослого Кубку світу, який відбудеться наприкінці березня у Норвегії. 

 

Напередодні на юніорському чемпіонаті світу з біатлону Бех отримала "золото" у спринті. 

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Теми: спорт біатлон


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