Вперше в українському біатлоні: Бех стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів

На юніорському Чемпіонаті світу з біатлону українська спортсменка Катерина Бех виборола другу золоту медаль у гонці переслідування.

Про це 3 лютого повідомляє Biathlon.com.ua.

"Срібло" у гонці здобула німкеня Ханна Кебінгер, "бронзу" - француженка Софі Шово.

У загальному заліку Юніорського кубку IBU Бех посіла друге місце, поступившись лідеру - Ханні Кебінгер.

На поточному чемпіонаті світу українка набрала найбільшу кількість очок серед усіх спортсменок в трьох особистих гонках. Відповідно до нових правил IBU, Бех отримує особисту квоту на заключний етап дорослого Кубку світу, який відбудеться наприкінці березня у Норвегії.

Напередодні на юніорському чемпіонаті світу з біатлону Бех отримала "золото" у спринті.