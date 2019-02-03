Горбатюк і Закревська заперечують слова Луценка про вбивства на Майдані

Начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заперечив заяву генрокурора Юрія Луценка про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.

"Слідство не завершене", — цитує Горбатюка "Громадське".

Він також додав, що рішення про завершення слідства приймає прокурор у провадженні, а не генеральний прокурор.

Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська на своїй сторінці в Facebook також заперечила слова генпрокурора про завершення розслідування.

"Юрій Віталійович бреше. Розслідування розстрілів на Майдані не завершено. Слідчі експерименти всі не проведені. Експертизи не завершені. Допити всі не проведені. Відео і фото всі не зібрані і не опрацьовані", - заявила вона.

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