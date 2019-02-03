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Горбатюк і Закревська заперечують слова Луценка про вбивства на Майдані

Неділя, 3 лютого 2019, 17:35
Сергій Горбатюк

Начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заперечив заяву генрокурора Юрія Луценка про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.

"Слідство не завершене", — цитує Горбатюка "Громадське".

Він також додав, що рішення про завершення слідства приймає прокурор у провадженні, а не генеральний прокурор.

Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська на своїй сторінці в Facebook також заперечила слова генпрокурора про завершення розслідування.

"Юрій Віталійович бреше. Розслідування розстрілів на Майдані не завершено. Слідчі експерименти всі не проведені. Експертизи не завершені. Допити всі не проведені. Відео і фото всі не зібрані і не опрацьовані", - заявила вона.

Нагадаємо:

  • 1 лютого в ефірі телеканалу "Прямий" генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані завершено.

    "Ми завершили досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Ми вважаємо, що маємо усі докази для передачі в суд, в тому числі наукову незалежну експертизу про те, що команди Януковича (екс-президента), Якименка (екс-голови СБУ) , Захарченка (екс-очільника МВС) та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані, і це передбачає довічне", - сказав Луценко.

Українська правда
Теми: МайданГенпрокуратуравбивство
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