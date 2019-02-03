Горбатюк і Закревська заперечують слова Луценка про вбивства на Майдані
Начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заперечив заяву генрокурора Юрія Луценка про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.
"Слідство не завершене", — цитує Горбатюка "Громадське".
Він також додав, що рішення про завершення слідства приймає прокурор у провадженні, а не генеральний прокурор.
Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська на своїй сторінці в Facebook також заперечила слова генпрокурора про завершення розслідування.
"Юрій Віталійович бреше. Розслідування розстрілів на Майдані не завершено. Слідчі експерименти всі не проведені. Експертизи не завершені. Допити всі не проведені. Відео і фото всі не зібрані і не опрацьовані", - заявила вона.
Нагадаємо:
- 1 лютого в ефірі телеканалу "Прямий" генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані завершено.
"Ми завершили досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Ми вважаємо, що маємо усі докази для передачі в суд, в тому числі наукову незалежну експертизу про те, що команди Януковича (екс-президента), Якименка (екс-голови СБУ) , Захарченка (екс-очільника МВС) та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані, і це передбачає довічне", - сказав Луценко.
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