Мадуро не виключає громадянської війни в Венесуелі
Неділя, 3 лютого 2019, 18:16
Президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.
"Все залежить від градусу божевілля і агресивності північної імперії та її західних союзників", - заявив він в інтерв'ю іспанському телеканалу La Sexta, який вийшов в ефір у неділю, повідомляє "Німецька хвиля".
За словами Мадуро, офіційний Каракас "бажає, щоб ніхто не втручався у внутрішні справи" Венесуели.
"Ми готові захищати нашу країну" і "не здамо Венесуелу", - додав він.
Нагадаємо:
- Раніше 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим військове втручання США в охоплену кризою Венесуелу.
- Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
- У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
- Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
Українська правда