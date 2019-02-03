Мадуро не виключає громадянської війни в Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

"Все залежить від градусу божевілля і агресивності північної імперії та її західних союзників", - заявив він в інтерв'ю іспанському телеканалу La Sexta, який вийшов в ефір у неділю, повідомляє "Німецька хвиля".

За словами Мадуро, офіційний Каракас "бажає, щоб ніхто не втручався у внутрішні справи" Венесуели.

"Ми готові захищати нашу країну" і "не здамо Венесуелу", - додав він.

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