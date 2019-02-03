Мадуро не виключає громадянської війни в Венесуелі

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Неділя, 3 лютого 2019, 19:16

Президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

"Все залежить від градусу божевілля і агресивності північної імперії та її західних союзників", - заявив він в інтерв'ю іспанському телеканалу La Sexta, який вийшов в ефір у неділю, повідомляє "Німецька хвиля".

За словами Мадуро, офіційний Каракас "бажає, щоб ніхто не втручався у внутрішні справи" Венесуели.

"Ми готові захищати нашу країну" і "не здамо Венесуелу", - додав він.

Нагадаємо:

  • Раніше 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим військове втручання США в охоплену кризою Венесуелу.
  • Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
  • У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
  • Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.

Українська правда

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Теми: Венесуела


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